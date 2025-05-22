Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову

Tекст: Антон Антонов

На месте обстрела были проведены следственные действия и обнаружены фрагменты и осколки, «предположительно, от РСЗО HIMARS». Объекты изъяты для дальнейшей экспертной проверки, передает РИА «Новости».

В результате обстрела пострадали местные жители, которые были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель следствия уточнил, что в районе атаки поврежден фасад многоквартирного жилого дома и выбиты окна.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту украинской атаки на гражданские объекты Льгова открыто уголовное дело о теракте, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.