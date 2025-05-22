При атаке на автомобиль в Запорожской области погибла девушка и ранены дети

В Запорожской области при атаке ВСУ на авто погибла девушка, ранены четверо детей

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Балицкого, в Васильевском муниципальном округе произошла террористическая атака на гражданский автомобиль. В результате погибла девушка 1990 года рождения, а также пострадали четверо детей в возрасте от одного года до десяти лет.

Все пострадавшие дети получили ранения средней степени тяжести, врачами оказывается необходимая медицинская помощь. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы для жизни детей нет.

Балицкий заявил, что пострадавшим и семье погибшей будет оказана всесторонняя помощь. Власти продолжают контролировать ситуацию и координируют действия экстренных служб.

Ранее глава Беловского района Николай Волобуев получил травмы бедра и руки после атаки украинского дрона по его автомобилю.

Украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области, пострадали 12 мирных граждан.