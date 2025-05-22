  • Новость часаПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
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    22 мая 2025, 21:56 • Новости дня

    Аэропорты Москвы сохранили расписание с учетом задержки 11 рейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме по обновленному расписанию после сообщений о задержке 11 рейсов более чем на два часа.

    По информации на 20.00, в аэропортах столичного региона были задержаны 11 рейсов на срок более двух часов, передает ТАСС.

    Росавиация уточнила, что авиакомпании своевременно уведомляют пассажиров о необходимости приезжать в аэропорт согласно скорректированному времени вылета. Представители ведомства отдельно подчеркнули, что очередей и массового скопления пассажиров в залах ожидания не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа.

    22 мая 2025, 10:46 • Новости дня
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы систем ПВО были уничтожены три беспилотника, летевшие в направлении Москвы, отражение атаки беспилотников продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны продолжают отражать атаки беспилотников на Москву, уничтожены три дрона.

    Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС. Как уточнили в Росавиации, аналогичные меры сохраняются в аэропортах Тамбова и Калуги.

    Ограничения вводятся в целях безопасности на фоне продолжающихся атак беспилотников.

    Ранее силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

    Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9:54 по московскому времени.

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    22 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    Беспилотники сбиты на подлете к Москве и в Туле
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Атакам беспилотников подверглись Москва и Тула, сообщили мэр столицы Сергей Собянин и глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    «Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Миляев в Telegram сообщил, что в Тульской области также «отражена очередная воздушная атака», обломки дрона упали в Туле. Никто не пострадал. Миляев предупредил, что «опасность атаки БПЛА сохраняется».

    Напомним, число БПЛА, атаковавших за сутки Москву, уже превысило 30. Ограничены полеты в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
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    22 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    Сбиты 12 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще 12 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что экстренные службы работают на месте падения обломков дронов. Сначала поступило сообщение об уничтожении восьми БПЛА, позднее – еще четырех.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что с 02.45 мск действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, но ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли в 02.47 мск.

    Напомним, за сутки на подлете к Москве уничтожены десятки БПЛА. Также атакам дронов подверглись другие регионы России.

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    22 мая 2025, 06:06 • Новости дня
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    ПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В среду и четверг Москву атаковали более 50 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Военные отразили атаку еще трех вражеских беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Таким образом, за ночь Москву атаковали 26 БПЛА.

    Напомним, в четверг Собянин сообщал об уничтожении силами ПВО 27 летевших на Москву беспилотников.


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    22 мая 2025, 02:17 • Новости дня
    Украина продолжила атаковать Москву беспилотниками
    Украина продолжила атаковать Москву беспилотниками
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом в Telegram.

    В свою очередь, Росавиация сообщила, что вновь ввела ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский, они «временно не принимают и не отправляют рейсы». Ограничения действуют с 01.31 мск. С 02.04 мск ограничения ввели в аэропорту Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за день на подлете к Москве сбито почти 30 дронов. Росавиация несколько раз вводила ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.


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    22 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника

    Собянин сообщил о отражении атаки на Москву двух дронов ВСУ

    На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО были сбиты два беспилотника на подлете к Москве, экстренные службы приступили к ликвидации последствий падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России отразила атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщается в Telegram-канале Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

    Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9:54 по московскому времени.

    Системы ПВО за одну ночь предотвратили атаку более 100 украинских беспилотников, из которых 35 были уничтожены в небе над Московским регионом.


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    21 мая 2025, 23:50 • Новости дня
    Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 27
    Общее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 27
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты еще три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    В результате число сбитых во второй половине дня дронов, которые приближались к столице, увеличилось до 27, передает ТАСС.

    Напомним, с 15.00 до 18.00 мск 21 мая в нескольких регионах страны были перехвачены и сбиты 30 украинских беспилотников. С 18.00 до 20.00 мск средства ПВО уничтожили еще 37 беспилотников.

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    22 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили еще четыре дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Несколькими часами ранее силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. До этого Собянин сообщал, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

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    21 мая 2025, 23:58 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Иваново (Южный) отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

    В столичных аэропортах работа возобновилась в 23.11 мск, в Иваново – в 22.32 мск, сообщила Росавиация в Telegram.

    Подчеркивается, что ограничения были вызваны необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

    Напомним, ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский ранее в среду уже вводились, снимались и вводились повторно.

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    21 мая 2025, 22:38 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву дроны

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он рассказал, что сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотников.

    В среду Собянин уже сообщал об атаках БПЛА. В аэропортах Домодедово и Жуковский действуют ограничения на полеты. В ряде регионов России за три часа были сбиты и перехвачены 30 украинских беспилотников.

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    22 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Отражена атака пяти БПЛА на Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО уничтожены летевшие на Москву беспилотники, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что сбиты пять дронов. Экстренные службы прибыли на место падения обломков БПЛА.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04.10 мск, сообщила Росавиация в Telegram.

    Напомним, в течение суток Москва подвергается атакам дронов, уничтожены десятки БПЛА. Аэропорт Шереметьево временно прекратил прием и отправку всех воздушных судов.

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    22 мая 2025, 04:57 • Новости дня
    Уничтожен летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один БПЛА, направлявшийся к Москве, уничтожен, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит один вражеский БПЛА», – сообщил мэр в Telegram.

    Напомним, за сутки уничтожены десятки БПЛА, летевших на Москву. Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево ограничен.

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    22 мая 2025, 12:36 • Новости дня
    При пожаре в Москве пострадали двое несовершеннолетних

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одном из жилых домов в столице на улице Широкой утром в четверг произошло возгорание, пострадали несколько человек, включая двух детей, сообщили в прокуратуре города.

    В ходе ЧП пострадали несовершеннолетний 2008 года рождения и ребенок 2024 года рождения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Точную причину пожара установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

    Ранее в Москве пожар произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огнеборцы спасли 11 человек, среди которых был ребенок.

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    22 мая 2025, 06:36 • Новости дня
    В московских аэропортах отменили ограничения на полеты

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропортах Москвы и Московской области отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

    Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в 05.55 мск, в Шереметьево отменили ограничения в 04.10 мск. Кроме того, сняты ограничения на работу аэропорта Владимира (Семязино), сообщила Росавиация в Telegram.

    Напомним, в среду и четверг Москву атаковали более 50 дронов. Ограничения на полеты также были введены в аэропорту Тамбова.

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    22 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    ПВО отразила атаку трех летевших на Москву дронов ВСУ

    Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены еще три дрона, на месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Минобороны успешно отразила атаку ещё трёх беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщается в Telegram-канале Собянина.

    Мэр Москвы сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным мэра, все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан принимаются.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

    В четверг утром системы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в направлении Москвы.

    До этого силы ПВО также сбили два беспилотника на подлете к столице.

    Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атаки украинских беспилотников по территории России продолжаются при науськивании западных стран.

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