Аэропорты Москвы сохранили расписание с учетом задержки 11 рейсов

Собянин сообщил о работе ПВО в Москве, уничтожены три дрона

Tекст: Вера Басилая

Собянин в Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны продолжают отражать атаки беспилотников на Москву, уничтожены три дрона.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС. Как уточнили в Росавиации, аналогичные меры сохраняются в аэропортах Тамбова и Калуги.

Ограничения вводятся в целях безопасности на фоне продолжающихся атак беспилотников.

Ранее силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.

Аэропорт Домодедово приостановил все прилеты и вылеты, введя временные ограничения на работу с 9:54 по московскому времени.