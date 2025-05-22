Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.4 комментария
Аэропорты Москвы сохранили расписание с учетом задержки 11 рейсов
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме по обновленному расписанию после сообщений о задержке 11 рейсов более чем на два часа.
По информации на 20.00, в аэропортах столичного региона были задержаны 11 рейсов на срок более двух часов, передает ТАСС.
Росавиация уточнила, что авиакомпании своевременно уведомляют пассажиров о необходимости приезжать в аэропорт согласно скорректированному времени вылета. Представители ведомства отдельно подчеркнули, что очередей и массового скопления пассажиров в залах ожидания не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа.