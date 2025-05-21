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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    60 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 18:28 • Новости дня

    Лавров передал президенту Армении привет от Путина

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе встречи в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну привет от российского президента Владимира Путина.

    На сайте ведомства указано, что во время визита в Ереван глава МИД пообщался с президентом Армении.

    В ходе разговора Лавров выразил благодарность за возможность провести встречу и отметил, что передает приветы от российского лидера.

    Российский министр также выразил надежду, что президент Армении поддержит прошедшие переговоры, которые прошли в русле поручений, данных президентом России и премьер-министром Армении.

    Ранее Путин передал привет маме волонтера после беседы в Курске.

    21 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

    Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине

    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии на Украине. Ее мотивы имеют глубокие корни и связаны с целым рядом причин, среди которых – высокие потери на фронте, рост случаев дезертирства, коррупция, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде призвали уволить главкома ВСУ после прилета по полигону в Шостке.

    «Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.

    На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.

    Коментарии (4)
    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Коментарии (17)
    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня
    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на 22 мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

    Коментарии (12)
    21 мая 2025, 08:54 • Новости дня
    Путин посетил Курскую область
    Путин посетил Курскую область
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Владимир Путин посетил Курскую область, сообщает ТАСС. По данным агентства, кадры визита распространила пресс-служба Кремля в среду, сама встреча прошла накануне.

    В ходе поездки глава государства побывал в гуманитарном штабе, где встретился с волонтерами. Вместе с ним на встрече присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

    Отмечается, что это первая поездка Путина в регион после его полного освобождения от ВСУ. До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

    26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

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    21 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Кирьянов: Путин встретился с волонтерами для получения объективной картины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в рамках визита в Курскую область уделил внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем в регионе, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на плотный рабочий график, глава государства уделил время общению с теми, кто на практике помогает жителям пострадавших районов, взаимодействует с местными властями и участвует в гуманитарных миссиях на передовой.

    Кирьянов отметил, что волонтеры рассказали президенту о реальной ситуации на местах, отметив: «У нас наиболее полная и объективная картина происходящего». Такой диалог позволяет главе государства получать живую информацию напрямую от тех, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле.

    По мнению депутата, сам факт встречи стал знаком особого уважения и признательности к добровольцам, служащим стране и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

    Напомним, в среду Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    21 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках

    Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка

    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве после удара «Искандера» по месту совещания украинских командиров в Сумах, по всей видимости, не сделали никаких выводов. Нынешнее поражение лагеря подготовки ВСУ наглядно продемонстрировало уровень управления и принятия решений противником, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

    Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.

    «Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

    «Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

    «В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

    Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

    «Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко. 

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.

    Коментарии (3)
    21 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Путин встретился с волонтерами в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области и поблагодарил их за работу.

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области, передает ТАСС. На встрече присутствовали врио губернатора Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

    В ходе визита особое внимание было уделено вопросам гуманитарной поддержки и работы волонтерских организаций.

    Владимир Путин совершил первый визит в Курск после освобождения региона от ВСУ. Президент ранее посетил Курскую область в марте после завершения операции «Поток», которая позволила российским бойцам прорвать оборону противника.

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    21 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

    Путин побывал на строящейся Курской АЭС-2 в городе Курчатове во время рабочей поездки в Курскую область, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В рамках визита глава государства встретился с представителями добровольческих организаций и обсудил вопросы развития региона с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В ходе поездки Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 01:49 • Новости дня
    МВД сообщило о работе 200 мошеннических кол-центров на Украине

    На Украине обнаружено 200 мошеннических кол-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины функционируют более 200 мошеннических кол-центров, в которых работают бывшие сотрудники силовых структур, использующие профессиональные навыки для выманивания денег из жертв.

    О деятельности более двухсот мошеннических кол-центров на Украине сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям МВД России Денис Костин, передает ТАСС. По его словам, большинство дистанционных преступлений совершается с территории Украины, а основная часть кол-центров сосредоточена в Днепре.

    Костин отметил, что структура работы кол-центров предполагает четкое распределение ролей. Он рассказал, что раньше мошенники могли позволить себе вольность в разговоре, но теперь их строго контролируют. За любые отклонения от сценария работников наказывают штрафами.

    По словам представителя МВД, в таких центрах трудятся профессионалы, в том числе бывшие сотрудники силовых структур. Костин подчеркнул: «Мы несколько раз устанавливали в своей работе, что работают в этих кол-центрах бывшие работники силовых структур, которые обладают компетенцией, словарным запасом и могут ввести человека в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону.

    ЦОС ФСБ указал на масштабную организацию мошенничеств против россиян с территории Украины, где работают до 150 кол-центров с использованием информационной инфраструктуры.

    Мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза, а первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша.

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    20 мая 2025, 19:36 • Новости дня
    Медведев объяснил необходимость международных гарантий по Украине для России

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отсутствие международных гарантий для Москвы по вопросу Украины приведет к серьезному ухудшению ситуации.

    По его словам, наличие таких документов критически важно для доверия в международной сфере, передает ТАСС. По его словам, «если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит, события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию». Медведев также отметил, что это связано с вопросом доверия в международной сфере.

    Он подчеркнул, что без гарантий для России прогнозировать развитие ситуации становится гораздо труднее. По мнению Медведева, в таком случае динамика событий может быть весьма негативной.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    21 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе

    Путин сообщил о зафиксированных попытках продвижения ВСУ в районе Шостки

    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти в сторону российской границы, упомянув район Шостки.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал о ситуации на курском направлении и сообщил, что противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка.

    «Тоже пытаются двигаться в сторону границы», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области в районе Шостки.

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Во время этой поездки Путин встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил о пополнении Тихоокеанского флота кораблями

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота увеличился за счет новых кораблей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе поздравления с Днем ТОФ Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота благодаря поступлению новых кораблей и авиационной техники.

    Боевой потенциал Тихоокеанского флота стабильно возрастает, пишет ТАСС. Флот регулярно пополняется современными кораблями, подводными лодками и авиационной техникой.

    По словам главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, все воинские части ТОФ способны быстро выполнить поставленные задачи. Главком отметил, что в ходе текущего периода обучения объединения и части флота продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевой выучки.

    В учениях и походах военнослужащие проявили профессионализм и самоотверженность. Моисеев также добавил: «Экипажи кораблей и подводных лодок успешно несут боевую службу в дальней морской зоне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

    В маневрах задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также около 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Самое мощное и разрушительное оружие Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению на вооружении 25-й дивизии подводных лодок.

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    21 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин посадил Хинштейна в свою машину после встречи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение региональных вопросов в автомобиле.

    Путин после личной встречи с Александром Хинштейном посадил врио губернатора Курской области в свою машину, сообщает ТАСС. Глава государства предложил Хинштейну пообщаться на дополнительные темы во время совместной поездки.

    «Знаю, что у вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», – заявил Путин лично Хинштейну. Это произошло в рамках визита президента в Курскую область, где обсуждались актуальные задачи региона.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин согласился продлить ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество, до момента их возвращения в собственные дома.

    Решение о продлении выплат прокомментировал президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Путин поддержал предложение руководства области и отметил: «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома».

    Изначально выплаты предполагалось прекратить после полного освобождения Курской области от противника, операция завершилась 26 апреля. Однако Хинштейн обратился к президенту с просьбой о продлении меры поддержки на период, пока жители не смогут вернуться в свои дома.

    Президент также согласился с инициативой выделить бюджетные средства на ремонт домов, которые пришли в негодность во время эвакуации, даже если они не были разрушены напрямую в результате обстрела.

    «Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», – отметил президент.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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