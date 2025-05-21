В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.5 комментариев
Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма
Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев
В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.
Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.
Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».
Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.
В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».
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