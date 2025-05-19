Прилепин заявил, что ряд покушавшихся на него не знал о конечной цели

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я не слежу за этим процессом, думаю, что их еще не нашли. Дело в том, что «сообщники» весьма условно можно говорить, потому что это люди, которых использовали втемную», – сказал Прилепин ТАСС.

По его словам, на этих людей вышли через интернет, попросили принести «какой-то пакет» в условленное место, эти фигуранты могли не знать, что находится в пакетах.

Один из вероятных сообщников покушения, нижегородский студент, передавал деньги, порядка 20 или 30 тыс. рублей.

«То есть он сообщник, но такой, который просто студент, который просто заработал 500 рублей на этом. Есть реальный сообщник, который оставлял пистолет в Москве в условленном месте», – сказал писатель.

Он провел параллели ситуации с СССР, в которой существовал плакат «Не болтай, шпионы рядом», после чего всем начало казаться, что подобные меры – шпиономания.

«Но на самом деле мы сейчас живем реально в ситуации, когда огромное количество <…> молодых, взрослых, очень взрослых людей, пенсионеров выполняют разнообразные поручения украинской стороны», – заключил собеседник.

Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

Напомним, Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.