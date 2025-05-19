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Финляндия решила закупить боеприпасы Киеву на доходы от конфискованных активов России
Министерство обороны Финляндии сообщило о выделении 90 млн евро на закупку боеприпасов для Украины за счет доходов от заблокированных российских активов.
Министерство обороны Финляндии сообщило, что использует доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины, передает ТАСС.
В пресс-релизе ведомства отмечается: «Финляндия была избрана в качестве одной из стран для реализации мер ЕС по предоставлению Украине материалов для обороны с использованием доходов от замороженных активов России».
Хельсинки подписал соглашение с Еврокомиссией о приобретении крупнокалиберных боеприпасов для Киева на сумму 90 млн евро. Как подчеркивается в сообщении, закупки будут осуществляться у финских поставщиков.
Финляндия стала одной из первых стран Евросоюза, которые используют доходы от российских активов в интересах Украины. Ожидается, что реализованные меры усилят поддержку Киева в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.