Финляндия решила закупить боеприпасы Киеву на доходы от конфискованных активов России

Tекст: Ольга Иванова

Министерство обороны Финляндии сообщило, что использует доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины, передает ТАСС.

В пресс-релизе ведомства отмечается: «Финляндия была избрана в качестве одной из стран для реализации мер ЕС по предоставлению Украине материалов для обороны с использованием доходов от замороженных активов России».

Хельсинки подписал соглашение с Еврокомиссией о приобретении крупнокалиберных боеприпасов для Киева на сумму 90 млн евро. Как подчеркивается в сообщении, закупки будут осуществляться у финских поставщиков.

Финляндия стала одной из первых стран Евросоюза, которые используют доходы от российских активов в интересах Украины. Ожидается, что реализованные меры усилят поддержку Киева в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.