Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
В Иране подтвердили соблюдение ДНЯО и отказ от производства ядерного оружия
Иран сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не намерен создавать ядерное оружие, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
По его словам, страна, руководствуясь религиозными и моральными убеждениями, никогда не стремилась к получению ядерного арсенала, передает РИА «Новости».
«Иран, как участник ДНЯО, никогда не стремился к производству ядерного оружия, исходя из своих религиозных и моральных принципов… Мы всегда старались развеять обоснованную обеспокоенность международного сообщества относительно ядерной программы нашей страны посредством взаимодействия и принципа транспарентности», – отметил Аракчи, выступая на форуме «Тегеранский диалог».
Форум открылся утром в воскресенье в Тегеране на площадке центра политических и международных исследований иранского МИД. На мероприятии с докладами выступили высокопоставленные представители Ирана и других стран Ближнего Востока.
Ранее президент США заявил о направленном Тегерану предложении по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.
До этого американский лидер также заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала. В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.