Путин: Россия уважает национальные интересы США и рассчитывает на взаимность

Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле

Tекст: Анастасия Куликова

«Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

«Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».