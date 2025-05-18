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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    18 мая 2025, 11:39 • Новости дня

    Путин: Россия уважает национальные интересы США и рассчитывает на взаимность

    Путин: Россия уважает национальные интересы США и рассчитывает на взаимность
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность взаимного уважения национальных интересов в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

    «У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», – уточнил глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон ожидает реалистичных и рациональных предложений от России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Он также предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине.

    Накануне Рубио заявил, что власти США и России обсуждают организацию первой личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, стороны согласовывают время и место переговоров.

    16 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Владимиру Путину составил 81,2%, увеличившись на 0,6 п.п. по сравнению с предыдущей неделей. Одобрение деятельности президента выросло на 0,9 п.п. и составило 79,2%, передает ТАСС.

    Деятельность правительства России одобряют 52,7% опрошенных, а работу главы правительства Михаила Мишустина – 53,5%. Уровень доверия Мишустину составил 62,3%.

    Также ВЦИОМ выяснил отношение россиян к лидерам парламентских партий: 34,5% респондентов выразили доверие лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,7% , лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,7% и главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,6% .

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36,8%, КПРФ – 9,9%, ЛДПР – 11,2%, «Справедливой России – За правду» – 4% и «Новых людей» – 6,4%.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос с 5 по 11 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    16 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине

    Рубио заявил о необходимости встречи Трампа и Путина для мира на Украине

    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются единственным шансом для разрешения ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Рубио, дата и место потенциальной встречи пока не определены.

    В интервью Fox News он отметил: «Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия серьезно настроена на поиск долгосрочного мирного урегулирования и нацелена на устранение первопричин конфликта и обеспечение собственных интересов.

    Переговоры между делегациями России и Украины должны пройти в четверг в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    В состав делегации также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Мединский сообщил, что российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями для переговоров и настроена конструктивно, с намерением устранить первопричины конфликта и достичь долгосрочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.

    Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине невозможно без его личного контакта с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ближайшие дни встреча лидеров не планируется.

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    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России

    Представитель Госдепа Ортэгус заявила о провале «стратегии истощения» России

    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус.

    Ортэгус отметила, что прежний подход Запада к конфликту, основанный на стратегии истощения России, оказался неэффективен, передает ТАСС.

    По ее словам, предыдущая администрация США пыталась следовать формуле «столько, сколько нужно», которая никогда не была стратегией выигрыша.

    Ортэгус подчеркнула, что это не стратегия, которая работает против России, и назвала такую дипломатию провальной. Дипломат указала, что команда Дональда Трампа сейчас старается исправить ошибки предыдущих лет, несмотря на сложности мирного процесса.

    Ортэгус также заявила, что стремление Трампа заключается в организации переговоров между Москвой и Киевом и прекращении войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о ключевой роли администрации Дональда Трампа в организации переговоров России и Украины.

    СМИ писали, что США заставили Владимира Зеленского отправить делегацию Украины на встречу с Россией в Турции.

    Коментарии (3)
    17 мая 2025, 18:52 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине

    Госдеп: Рубио передал Лаврову послание Трампа о поддержке мирного плана

    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым глава Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    В Госдепе сообщили, что Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Подробности обсуждений были приведены в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    По ее словам, в ходе разговора Рубио положительно оценил достигнутое 16 мая в Стамбуле соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной. Дипломат подчеркнула, что госсекретарь передал решительное послание президента [США Дональда] Трампа о «приверженности достижения устойчивого завершения российско-украинской войны».

    Ранее МИД России сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая для обсуждения ситуации на Украине и вопросов торгового сотрудничества.

    Коментарии (12)
    15 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах, намеченных в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что Владимир Путин не посетит переговоры с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности личного участия президента России в этих переговорах Песков дал краткий ответ: «Нет». Таким образом, Кремль исключил вариант присутствия Владимира Путина на данном этапе обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    16 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для решения конфликта на Украине

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере, мы узнаем это», – заявил американский лидер на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле.

    В Кремле заявили о необходимости встречи президентов России и США, но встреча требует тщательной подготовки.


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    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

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    17 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
    Состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону результаты стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными, сообщил МИД России.

    Телефонный разговор между Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Государственным секретарем США Марко Рубио состоялся по инициативе Вашингтона, следует из сообщения МИД России.

    Стороны обменялись мнениями по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Рубио приветствовал договоренности по обмену военнопленными, а также подготовку сторонами своих предложений по условиям перемирия.

    Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов и дальше содействовать поиску путей урегулирования конфликта. Лавров, в свою очередь, отметил, что США сыграли позитивную роль в том, что Киев согласился на возобновление переговоров в Стамбуле, и подтвердил готовность Москвы к дальнейшей совместной работе с американскими коллегами в этом направлении.

    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    15 мая 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин продлил план обороны России до 2027 года

    Путин продлил действие плана обороны России еще на два года

    Путин продлил план обороны России до 2027 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении плана обороны, увеличив срок его действия до 2027 года.

    Президент России Владимир Путин продлил план обороны Российской Федерации на два года, передает ТАСС. Согласно опубликованному указу, срок действия плана теперь охватывает период с 2021 по 2027 год.

    В документе указано: «Слова «на 2021–2025 годы» заменить словами «на 2021–2027 годы». Данный шаг означает, что текущая концепция обороны будет действовать еще два года сверх ранее запланированного срока.

    Речь идет об указе главы государства «О введении в действие плана обороны Российской Федерации». Содержание документа не раскрывалось. Он был введен в действие в 2020 году и первоначально действовал до 2025 года. Теперь срок его действия продлен до 2027 года.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    16 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни

    Кабмин Украины сообщил о прекращении соглашения с Россией о взаимопомощи в таможенных делах

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

    Кабинет министров Украины объявил о выходе страны из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины. Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине.


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    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

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    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

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    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

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    Французов поставят перед «обязанностью умереть»

    Одной из самых горячих тем общественного обсуждения во Франции на уходящей неделе оказалась проблема эвтаназии. Президент Эммануэль Макрон даже допустил, что это может стать предметом общенационального референдума. Почему французы настолько остро воспринимают эту дискуссию, в чем заключается ее суть – и при чем здесь политические манипуляции французского руководства? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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