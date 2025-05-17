Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Рубио: США и Россия решают вопрос о времени и месте встречи Путина и Трампа
Власти США и России обсуждают организацию первой личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, стороны согласовывают время и место переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, глава Белого дома уже публично предложил встретиться с российским президентом, а детали сейчас обсуждаются, передает ТАСС.
Рубио отметил в интервью CBS News, что механика организации такой встречи требует определенной работы, поэтому пока не определены точные место и дата. Он заявил, Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее.
«Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это», – добавил Рубио.
Ранее Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.
В субботу Дональд Трамп заявил, что разговор с Путиным запланирован на 19 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки.
Украинские чиновники выразили опасения из-за возможной встречи Путина и Трампа.