Взрывы прогремели в Киеве

Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»

Захарова предостерегла Киев от влияния советчиков НАТО на переговоры

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что именно Россия предложила и реализовала инициативу по возвращению одной тысячи человек, о которой говорил Сибига.

По словам Захаровой, если «отбросить оскорбления и обзывания», то даже по мнению Сибиги, предложенное Россией имело смысл.

Она подчеркнула, что «главное – чтобы украинцы не позволяли натовским советчикам снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов».

Ранее шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что «если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее », сторонам удалось договориться о возвращении 1 тыс. человек, отметив, что переговоры имели смысл как минимум ради этого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.