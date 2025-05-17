Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом
В течение короткого промежутка времени в Крыму удалось предотвратить атаку украинских беспилотников, все аппараты были уничтожены силами ПВО.
Дежурные средства противовоздушной обороны зафиксировали уничтожение четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом в период с 12.05 до 12.25 по московскому времени, , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Все атакующие дроны были перехвачены над территорией Республики Крым. О потерях или разрушениях в результате инцидента не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО за последние сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM, снаряд американской РСЗО HIMARS и 80 беспилотников.
Масштабная атака БПЛА со стороны ВСУ по Крыму, прозошедшая в преддверии переговоров с Россией, была названа попыткой саботажа.