В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.21 комментарий
Дания выделила помощь Киеву на артиллерийские установки и снаряды
Копенгаген анонсировал новый военный пакет для Украины с поставками артиллерии, боеприпасов и оборудованием для истребителей на сумму 4,2 млрд крон.
Дания предоставит Украине 26-й пакет военной помощи, передает ТАСС. В рамках помощи Киев получит артиллерийские установки, боеприпасы, материальную часть для истребителей, а также расширенную тренировочную программу на 2025–2028 годы.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил: «К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не сократилась. Дания была ярым сторонником Украины с самого начала войны. То же самое будет и в ближайшие годы».
Часть боеприпасов будет поставлена по совместной инициативе Чехии, Дании и Нидерландов для финансирования закупки артиллерийских снарядов для Украины. Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Копенгаген намерен сделать все возможное для усиления украинского оборонного потенциала как на поле боя, так и в переговорном процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину. Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию. Дания выделила 7,5 млрд долларов Киеву, не имея собственных средств ПВО и ПРО.