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    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

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    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.

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    17 мая 2025, 09:25 • Новости дня

    Сальдо заявил о провале вылазок ВСУ у Антоновского моста

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки вылазок Вооруженных сил Украины в районе Антоновского моста обречены на провал, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, эти действия украинских сил носят бессистемный характер и связаны скорее с политическими причинами, нежели с военными задачами, передает РИА «Новости».

    Глава региона подчеркнул, что Антоновский участок остается зоной повышенного внимания со стороны российских войск.

    Сальдо добавил, что каждое движение противника в районе моста находится под наблюдением российских военных, и любой выстрел украинских сил получает ответный удар.

    В данный момент Антоновский мост разрушен и не используется для сообщения между левым и правым берегом Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Днепр» заняли новые острова у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки, укрепив российский контроль почти над всей дельтой Днепра. Также сообщалось, что российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении.

    16 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16

    Генерал-майор Попов: Украина теряет F-16 из-за просчетов командования ВСУ

    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина продолжает терять переданные Европой истребители F-16 по целому ряду причин, главные из которых: недостаточный опыт пилотов и недоработки технического персонала на земле, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее ВСУ сообщили о крушении еще одного боевого самолета.

    «Украинские пилоты получили большой опыт учебно-тренировочных полетов, но не наработали достаточную практику в реальных условиях. Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    «К тому же, по оценкам НИИЦ Авиационно-космической медицины и военной эргономики, у F-16 не очень удобная архитектура систем управления. Во время тренировочного полета это может не проявиться, но в критической ситуации, при цейтноте, это способствует принятию пилотом неправильных решений», – продолжил он.

    «Также нештатная ситуация могла стать следствием недоработок при технической эксплуатации самолета на земле – при заправке, подготовке полетного задания, работе с узлами подвески. Более того, инженеры могли провернуть, но не утопить лючки, где находятся инструменты для подключения боевой цепи. Кроме того, не исключено, что они плохо закрыли створку после заправки азотом стоек шасси», – перечислил спикер.

    «На сверхвысоких скоростях любой плохо закрытый люк может сорваться и ударить по килю или стабилизатору с такой силой, что пилот расценит это как атаку по самолету извне и катапультируется. Нельзя недооценивать стресс-фактор. То, что ты знаешь на земле на пять, в воздухе при нештатной ситуации станет в лучшем случае четверкой. А если пилот недоучил теорию, в воздухе он будет двоечником», – резюмировал собеседник.

    Ранее воздушные силы Украины сообщили, что утром в пятницу они утратили связь с истребителем F-16, который выполнял задачу по отражению воздушной атаки. «По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и отработал по четвертой, используя авиационную пушку. Однако на борту произошла ситуация. Военный увел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался», – говорится в сообщении.

    По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, признавал, что переданные Украине F-16 не имеют надлежащего авиационного вооружения и что для них представляют большую опасность российские ЗРК средней и большой дальности. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что у украинских сил по-прежнему не отрегулирована система распознавания воздушных целей.

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    16 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
    Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За прошедшую неделю подразделением было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1130 военнослужащих, 15 бронемашин, 22 артиллерийских орудия, пять станций РЭБ.

    Кроме того, действиями подразделений группировки «Центр» были освобождены Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    За прошлую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» за минувшую неделю нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в Сумской и Харьковской областях.

    Противник потерял свыше 1330 боевиков, пять танков, 20 бронемашин. Уничтожены американская пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций РЭБ, семь складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    За неделю в результате активных действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Торское в ДНР. Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна».

    Потери противника при этом составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин. Уничтожены две пусковые установки РСЗО, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 13 складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки между тем заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    ВСУ потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих, танк, 23 бронемашины, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 12 складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны. Были уничтожены до 380 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР. А ранее российские войска освободили Миролюбовку в ДНР.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 10:11 • Новости дня
    Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару
    Власти ДНР заявили об успехах в районе Богатыря и прорыве к Комару
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе западной части ДНР российские подразделения продвинулись в сторону поселка Комар, создав тяжелое положение для противника благодаря прорыву южнее реки Волчья, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские силы добились значительных успехов вблизи поселков Богатырь и Комар к западу от Донецкой народной республики, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Если брать Южно-Донецкое направление, это южнее реки Волчья, то здесь у нас серьезные успехи в районе Богатыря, и есть один прорыв нашей группировки в сторону населенного пункта Комар – это выше Великой Новоселки. Там у противника очень тяжелая ситуация, и мы давим его с Богатыря и со стороны Алексеевки».

    Советник главы республики отметил, что в районе Богатыря действует российская группировка войск «Восток». По его словам, наступление между реками Соленая и Волчья осуществляет группировка «Центр», получая поддержку со стороны группировки «Юг».

    Ситуация для вооруженных сил Украины в этом районе, по утверждению советника, остается крайне сложной. Российские войска, как отмечает Кимаковский, продолжают наступление с нескольких направлений, создавая дополнительное давление на оборону противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные практически утратили контроль над населенным пунктом Богатырь на Южно-Донецком направлении. В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики шли интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями.

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    16 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    Сальдо призвал Киев освободить сторонников России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о необходимости включить в обмен не только военных, но и граждан, которых задержали за поддержку России.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал украинские власти освободить не только военнопленных, но и мирных граждан, сторонников России, которых удерживают без суда и следствия, передает ТАСС.

    По словам Сальдо, эти люди тоже должны быть возвращены. «Их молчаливый подвиг требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой», – отметил губернатор.

    Сальдо указал на значимость первых за три года переговоров и отметил, что Россия умеет не только слышать, но и требовать.

    Он заявил, что Херсонская область, Донбасс, Луганщина, Запорожье и Крым являются Россией и этот факт не обсуждается. По его словам, диалог возможен лишь на основе уважения к реалиям, а не попыток пересматривать уже решенное на поле боя.

    Ранее в пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что   Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Между тем, на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Аналитики отметили, что переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 23:30 • Новости дня
    Полиция на Украине начала задерживать ограниченно годных призывников

    Полиция доставила в ТЦК военнообязанных, игнорировавших повестки, сообщили власти

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители получили указание задерживать мужчин, признанных ограниченно годными к службе, если они не являются по повестке в ТЦК.

    Полиция Украины будет осуществлять задержания граждан, ограниченно годных к военной службе, и доставлять их в территориальные центры комплектования, передает ТАСС. Это касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от двадцати пяти до шестидесяти лет, которые ранее были признаны ограниченно годными и не явились по повестке.

    «Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», – говорится в сообщении Минобороны Украины. Нарушителям грозит штраф от четырехсот девяти до шестисот пятнадцати долларов. Они также обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование.

    Как отмечает ведомство, задержанные военнообязанные помимо штрафа будут привлечены к административной ответственности. Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась; власти усиливают контроль за уклоняющимися от службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

    Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.

    Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.

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    16 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Горловке

    Школьный автобус пострадал в Никитовском районе Горловки от удара украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Никитовском районе Горловки зафиксировано повреждение школьного автобуса вследствие атаки беспилотника украинских войск, пострадавших не обнаружено.

    Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар беспилотника пришелся по школьному автобусу, находившемуся в районе поселка Никитовка в Горловке.

    «В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», – заявил Приходько. Данные о возможных пострадавших отсутствуют, власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.

    Согласно уточнениям, в момент атаки в автобусе не было детей или взрослых, транспортное средство получило механические повреждения корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Рыльске и нескольких населенных пунктах Курской области произошло отключение электричества после удара вражеского FPV-дрона по электроподстанции.

    В населенных пунктах Белгородской области зафиксировали повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после атак дронов со стороны ВСУ.

    Массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по Крыму стала попыткой сорвать переговоры между Россией и Украиной.

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    16 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Российские военные уничтожили штаб и трех офицеров ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области, в результате были ликвидированы три офицера ВСУ.

    В селе Щербаки, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, нанесен удар по штабу ВСУ, передает РИА «Новости». В результате атаки ликвидированы три офицера и двое солдат.

    «Повреждено здание, в котором ВСУ сделали штаб», – сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Также, по информации Лебедева, в центре села Малая Токмачка был поражен еще один штаб ВСУ. В селе Темировка удар пришелся по промзоне. Уничтожена станция техобслуживания, где обслуживались военные машины: четыре машины сгорели полностью, семь повреждены.

    Кроме того, в Темировке уничтожен небольшой склад с беспилотниками.

    Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Более 70% территории области контролируется Россией, остальную часть, включая город Запорожье, удерживают украинские войска.

    Ранее в пятницу подполье сообщало, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, в результате которого уничтожены склады с ракетами и ангар с беспилотниками.

    В Винницкой области был атакован учебный центр, где проходили подготовку украинские военные.

    А в Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где находились европейцы, включая женщин-снайперов.

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    17 мая 2025, 00:32 • Новости дня
    ВСУ выпустили 33 боеприпаса по населенным пунктам ДНР

    ВСУ за сутки совершили девять обстрелов ДНР на горловском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска нанесли огневые удары по территориям ДНР, причинив ущерб гражданской инфраструктуре, однако информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили девять обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС.

    По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего было выпущено тридцать три различных боеприпаса.

    В сообщении отмечается: «Зафиксировано девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено тридцать три единицы различных боеприпасов».

    В управлении подчеркнули, что сведений о жертвах среди мирных жителей на данный момент не поступало. В результате обстрелов поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы водоснабжения в Горловке оказались повреждены в результате удара украинского беспилотника.

    Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

    В результате обстрела Горловки вооруженными силами Украины произошли разрушения в многоквартирном доме на улице Космонавта Комарова.

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    16 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    С 10 по 16 мая ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны.

    В частности, было поражено предприятие, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам сборки, ремонта вооружения и военной техники, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты 35 управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 930 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 436 беспилотников, 605 ЗРК, 23 354 танка и других бронемашин, 1563 боевые машины РСЗО, 24 950 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 545 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ. За день до этого ВС РФ поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ, а до этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

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    17 мая 2025, 07:18 • Новости дня
    В деле о хищениях в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

    В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево должны появиться новые подозреваемые

    Tекст: Денис Тельманов

    Появилась информация о вероятном увеличении числа фигурантов в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево, где уже арестованы десятки подозреваемых.

    О возможности появления новых подозреваемых в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево сообщили правоохранительные органы, передает ТАСС. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям, связанным с кражами денежных средств у граждан, среди которых участники спецоперации на Украине.

    В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент расследование проводится по нескольким статьям, в том числе по организации преступного сообщества, краже и мошенничеству.

    Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Боглаева, одного из предполагаемых организаторов схемы, которому предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ.

    Ранее в рамках дела были арестованы 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

    Следствие установило, что полицейские помогали таксистам искать жертв среди прибывающих бойцов СВО, а один из оперуполномоченных отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Организатор преступной группы Алексей Кабочкин также был арестован и обвинен по статье 210 УК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы арестовал одного из предполагаемых организаторов хищений у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве в отношении бойцов спецоперации на Украине, для которых суммы поездок на такси в этом аэропорту завышались в десятки раз. Басманный суд Москвы ранее избрал меру пресечения для шести обвиняемых по этому делу.

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    16 мая 2025, 22:24 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области были ликвидированы два беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 18:40 до 20:30 по московскому времени над территорией Белгородской области.

    Ранее после атаки дрона ВСУ в Рыльске Курской области отключилось электричество.

    В населенных пунктах Белгородской области после новых атак дронов со стороны ВСУ зафиксированы повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей.

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    16 мая 2025, 22:12 • Новости дня
    После атаки дрона ВСУ Рыльск в Курской области остался без света

    Отключение электричества произошло в Рыльске из-за атаки FPV-дрона

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Рыльске и нескольких населенных пунктах Курской области зафиксировали отключение электричества после удара вражеского FPV-дрона по электроподстанции, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

    Отключение электричества произошло в Курской области после атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске, следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна.

    По его словам, ВСУ продолжают совершать удары по территории региона. В этот раз вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в городе Рыльске. В результате удара был незначительно поврежден трансформатор.

    Из-за аварии полностью отключилось электричество в Рыльске, а также в сельсоветах и поселках Коренево и Глушково, которые получают энергию от этой подстанции. Аварийные бригады уже направлены для устранения последствий происшествия.

    Ранее в населенных пунктах Белгородской области зафиксировали повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после новых атак дронов со стороны ВСУ.

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    17 мая 2025, 06:35 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области

    Отражены три штурмовые атаки ВСУ, уничтожено более 180 военных противника

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска «Север» пресекли попытки прорыва ВСУ на границе с Сумской областью, уничтожив передовые штурмовые группы и не допустив пересечения госграницы.

    Группировка «Север» уничтожила передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный Ветер».

    Противник предпринял три неудачные попытки прорыва к российской территории, все атаки были отражены, ни одна группа не пересекла границу. Удары FPV-дронов нанесли серьезные потери штурмовой группе 425 ошп, часть бойцов ВСУ была тяжело ранена и осталась на территории Украины в 400 метрах от границы.

    Штурмовая группа 24 ошб «Айдар» была остановлена огнем на восточных окраинах Рыжевки. Еще одна группа 225 ошп понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

    Авиация «Севера» нанесла удары по скоплениям живой силы и техники в селах Атинское и Рыжевка, десятки военных ВСУ пополнили списки пропавших без вести. За сутки на этом направлении уничтожено пять единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские ВДВ продвинулись вглубь украинской территории, заняли позиции в Беловодах и Локнях, выбив противника с нескольких опорных пунктов.

    Всего за сутки на этом участке обезврежено 7011 взрывоопасных предметов, продвижение составило свыше 900 метров.

    На Липцовском направлении уничтожена боевая группа ВСУ и пункты управления беспилотниками.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения зачистили 22 дома и продвинулись более 160 метров.

    Противник потерял 180 человек, уничтожено десятки единиц техники, склады и пункты управления БпЛА.

    Три вражеских беспилотника были сбиты в небе Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» пресекли попытки ВСУ штурмовать границу и узнали об «аллее отказников» в лесах Белопольского района Сумской области, где украинские военные наказывали не желавших воевать сослуживцев.

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

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    17 мая 2025, 09:14 • Новости дня
    Российские военные поразили технику ВСУ «Геранями-2» в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    В районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ, сообщает Минобороны.

    Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань-2» нанесли удар по пункту стоянки техники украинских военных в Сумской области, передает ТАСС.

    Операция была проведена по временной дислокации вооружения и военной техники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина.

    Ранее ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ. За день до этого ВС РФ поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ. Кроме того, ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

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