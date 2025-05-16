Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.3 комментария
Ермак и Сибига начали переговоры с Рубио и Фиданом в Стамбуле
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига начали встречу в Стамбуле с госсекретарем США Марко Рубио и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.
Трехсторонние переговоры между представителями Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле, передает ТАСС.
Украинскую сторону на переговорах представляют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Со стороны США во встрече участвует госсекретарь Марко Рубио, а от Турции – министр иностранных дел Хакан Фидан.
На размещенных МИД Украины кадрах Ермак и Сибига действительно присутствуют в турецком городе, запечатлены рядом с Рубио и Фиданом.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак и Сибига остаются в Стамбуле. При этом они официально не входят в состав переговорной делегации, утвержденной Владимиром Зеленским.
Ранее в Стамбуле представители Турции, США и Украины приступили к обсуждению ключевых вопросов на фоне международного напряжения.
Встреча делегаций России и Украины в очном формате назначена на полдень.
Представители прессы со всего мира собрались у офиса президента Турции несмотря на ненастную погоду.