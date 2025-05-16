Ермак и Сибига начали переговоры с Рубио и Фиданом в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

Трехсторонние переговоры между представителями Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле, передает ТАСС.

Украинскую сторону на переговорах представляют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Со стороны США во встрече участвует госсекретарь Марко Рубио, а от Турции – министр иностранных дел Хакан Фидан.

На размещенных МИД Украины кадрах Ермак и Сибига действительно присутствуют в турецком городе, запечатлены рядом с Рубио и Фиданом.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак и Сибига остаются в Стамбуле. При этом они официально не входят в состав переговорной делегации, утвержденной Владимиром Зеленским.

Ранее в Стамбуле представители Турции, США и Украины приступили к обсуждению ключевых вопросов на фоне международного напряжения.

Встреча делегаций России и Украины в очном формате назначена на полдень.

Представители прессы со всего мира собрались у офиса президента Турции несмотря на ненастную погоду.