Братья-актеры Торсуевы объявили себя генералами казачьего подразделения

Tекст: Вера Басилая

Актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по фильму «Приключения Электроника», заявили, что являются генералами в одном из казачьих подразделений, сообщает RTVI.

По словам Юрия Торсуева, казаки принимают участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года и выполняют широкий спектр задач, включая боевые, гуманитарные и информационные.

«Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», – заявил Юрий Торсуев.

Он добавил, что они вместе с братом часто находятся в различных подразделениях на СВО, где выполняют определенные задачи по приказу командования.

Владимир Торсуев, в свою очередь, подчеркнул, что его брат – «хороший боец, хороший командир, хороший генерал». Актер также рассказал о родственниках на Украине, с которыми они не могут поддерживать связь, чтобы не подвергать их опасности, но уверен, что скоро обнимут и поцелуют своих родных в Киеве и скажут им: «Дождались!».

Ранее братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение территории Донбасса, которая не подконтрольна Киеву.