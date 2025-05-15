Россия не должна брать на себя какие-то обязательства, даже если бюрократия ВОЗ и перешла с окриков на елейные увещевания. Администрация Трампа в течение минуты, указом президента, вывела США из ВОЗ. А что нам мешает сделать это одним голосованием в Госдуме?2 комментария
Братья-актеры Торсуевы объявили себя генералами казачьего подразделения
Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в фильме «Приключения Электроника», сообщили, что являются генералами в казачьем подразделении, участвующем в выполнении различных задач на СВО.
Актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по фильму «Приключения Электроника», заявили, что являются генералами в одном из казачьих подразделений, сообщает RTVI.
По словам Юрия Торсуева, казаки принимают участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года и выполняют широкий спектр задач, включая боевые, гуманитарные и информационные.
«Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», – заявил Юрий Торсуев.
Он добавил, что они вместе с братом часто находятся в различных подразделениях на СВО, где выполняют определенные задачи по приказу командования.
Владимир Торсуев, в свою очередь, подчеркнул, что его брат – «хороший боец, хороший командир, хороший генерал». Актер также рассказал о родственниках на Украине, с которыми они не могут поддерживать связь, чтобы не подвергать их опасности, но уверен, что скоро обнимут и поцелуют своих родных в Киеве и скажут им: «Дождались!».
Ранее братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение территории Донбасса, которая не подконтрольна Киеву.