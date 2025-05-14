Арестован экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

После того, как он отказался платить залог, назначенный более месяца назад, Генпрокуратура поставила перед судом вопрос ареста.

Окруашвили, согласно ст. 349 УК «Невыполнение требования временной следственной комиссии парламента», проведет год за решеткой.

Напомним, Окруашвили был осужден в апреле 2020 года в Тбилиси городским судом к пяти годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в столице страны в июне 2019 года, когда Грузию посетила делегация российских парламентариев.Однако в мае того же года тогдашний президент Саломе Зурабишвили помиловала его. После начала СВО некоторое время Окруашвили воевал за Украину.

Ранее в Тбилиси заявили о необходимости «Нюрнбергского процесса» над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его приспешниками за войну-2008.

Экс-министр обороны Грузии Окруашвили в 2022 году пообещал привезти на Украину новых боевиков.