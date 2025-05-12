Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?0 комментариев
Кимаковский сообщил о наступлении ВС России к границе Днепропетровской области
Расстояние между российскими войсками и Днепропетровской областью на красноармейском направлении сократилось до одного километра, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил в эфире Первого канала, что российские войска вплотную приблизились к границе Днепропетровской области, передает ТАСС.
По его словам, на красноармейском направлении, южнее Покровска, силы России продвинулись вплотную к рубежу с Днепропетровщиной. «Есть успехи южнее Покровска – нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр», – заявил Кимаковский.
Он также отметил, что продвижение российских войск фиксируется вдоль всей линии фронта в ДНР.
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