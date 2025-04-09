Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.7 комментариев
Узбекистан и США подписали соглашение о минералах
Узбекистан и США заключили договор о сотрудничестве в сфере критических минералов
США и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, включая инвестиции в их разведку и добычу, а также разработку новых технологий обработки.
Согласно сообщению на сайте Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, делегация во главе с министром Лазизом Кудратовым посетила США для подписания соглашения о сотрудничестве в области критических минералов. В результате переговоров стороны согласовали условия инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых.
США и Узбекистан обсудили строительство комплексов для тонкого измельчения руд и внедрение современных технологий в процесс добычи минералов. В рамках сотрудничества предполагается также развитие программ по повышению квалификации узбекских специалистов в области добычи и обработки минералов при содействии американской стороны.
Отмечено, что это соглашение открывает новые возможности для обеих стран в области критических минералов, что может способствовать укреплению их экономических связей и развитию технологий в данной сфере.
Ранее Киев выразил заинтересованность в заключении соглашения с Вашингтоном о полезных ископаемых, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет доработать текст договора для учета интересов обеих сторон.
Президент США ранее пообещал Владимиру Зеленскому «большие проблемы» в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.