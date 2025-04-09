  • Новость часаХДС/ХСС и СДПГ не договорились о правящей коалиции в Германии
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    25 комментариев
    9 апреля 2025, 07:16 • Новости дня

    Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж самолета Су-34 ВКС России успешно поразил пункт временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

    Экипаж самолета Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает РИА «Новости». Министерство обороны России заявило, что цель была успешно поражена, а также предоставило видеоматериалы выполнения боевой задачи экипажем.

    Перед вылетом экипаж Су-34 получил точные координаты расположения цели. Защитное прикрытие для проведения операции обеспечивал самолет Су-35с, оснащенный авиационными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». После завершения задания оба экипажа благополучно вернулись на аэродром базирования.

    Разведка подтвердила успешное выполнение операции и поражение цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым. Этот же самолет ранее уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области. Су-34 также ударил по бронетехнике ВСУ в этом же регионе.

    8 апреля 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру

    Военный аналитик Козюлин: Европейцы не смогут заменить США в вопросах военной помощи ВСУ

    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    @ @USArmyEURAF

    Tекст: Владимир Головашин

    Уход США с важнейшей для поддержки Украины польской военной базы ударит по боеспособности ВСУ. Офису Зеленского придется переосмыслить подходы к логистике и, возможно, смириться с потерей важных разведданных, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта. Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома. Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козлин.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный пункт долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в республике. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Между тем в официальном заявлении объединенного командования вооруженных сил США отмечается, что перемещение американских военных проводится с целью сокращения расходов. Подчеркивается, что полного вывода войск из республики не планируется. Данную информацию подтвердил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Напомним, в начале марта США временно приостановили военную помощь Украине, после чего будущее логистического хаба в Жешуве оказалось под вопросом. Американские войска располагались здесь с 2022 года. При этом еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил истощение оружейных арсеналов Европы и заявил о бесполезности помощи Киеву в связи с подавляющим превосходством России.

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    8 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гуево в Курской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре бронемашины и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник группировка «Север» сообщила, что уничтожила в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

    Накануне российские войска освободили Катериновку в ДНР. До этого Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» в последние сутки уничтожала живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    «Враг продолжает переброску элитных штурмовых подразделений в Краснопольский район Сумской области. На направлении вскрыты подразделения 82 одшбр. Северяне уничтожили несколько составов этой бригады в Суджанском приграничье, доукомплектование подразделения происходило за счет мотивированных 18-24 летних украинцев», – говорится в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром ВСУ попытались прорваться в направлении Демидовки при поддержке танка Abrams. Живая сила и техника противника были уничтожены операторами БПЛА.

    Кроме того под прикрытием непогоды ВСУ пытались перебросить очередную штурмовую группу в приграничную лесополосу, она была уничтожена.

    Оставшиеся на российской территории разрозненные группы ВСУ пытаются объединиться, однако «северяне» «своевременно вскрывают перемещение личного состава противника и уничтожают оккупантов», отмечается в ообщении.

    В данный момент штурмовые отряды «Бесстрашных» продолжают зачистку лесных массивов, окрестностей Поповки и Демидовки.

    Вражеские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары по российской территории. Около Поповки было зафиксировано попадание украинского артиллерийского снаряда по группе ВСУ, сбросами противник также поражает своих «побратимов», которые пытаются вернуться в Сумскую область, отметили в группировке.

    Российские операторы БПЛА продолжают фиксировать колоссальные потери противника на данном направлении. Исходя из данных объективного контроля и некрологов в соцсетях, количество уничтоженных противников уже превысило 1 тыс. человек.

    На этом направлении за минувшие сутки «северянами» было уничтожено пять единиц вражеской техники, в том числе две единицы. бронетехники.

    Как сообщили в группировке «Север», на Сумском направлении ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня (Курская область) и на участок госграницы в районе Беловод.

    Украинские формирования пытаются выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево – Горналь, рассчитывая использовать высоты, в частности, гору Фагор для контроля за передвижениями российских штурмовых групп. Однако мотострелковые подразделения, сломив сопротивление противника, смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, в группировке отметили, что опубликованная в СМИ информация о переброске колумбийских наемников может соответствовать действительности. В настоящее время командование бригад ВСУ применяет все способы вербовки «пушечного мяса», что подтверждают и сами украинские военачальники.

    В общей сложности продвижение «северян» в Курской области составило свыше 7,3 тыс. метров.

    Накануне сообщалось, что «северяне» сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

    До этого группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

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    8 апреля 2025, 13:24 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, начиная с 18 марта, продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщили в Минобороны.

    За минувшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Так, в Курской области 7 апреля в 9:47 из-за атаки украинского ударного беспилотника и повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС.

    В Запорожской области в тот же день в 9:30 после удара украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» был поврежден радиатор трансформатора, сообщили в Минобороны.

    Накануне Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России. Днем ранее ВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты. А до этого ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики.

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    8 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя

    ВСУ пытались создать эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области

    ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины пытались укрепиться на высотах возле Гуева и Горналя для контроля за передвижениями российских штурмовых групп, но были выбиты с нескольких позиций российскими войсками, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в направлении Гуево – Горналь в Курской области. По словам источника, украинские военные намерены использовать высоты, включая гору Фагор, чтобы контролировать передвижения российских штурмовых групп, передает ТАСС.

    Российские бойцы, по данным российских силовых структур, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов на этом участке и закрепляются на позициях. Источник агентства отметил, что российские военные продолжают уничтожать личный состав противника в лесных массивах, продвигаясь в сторону государственной границы.

    Вооруженные силы Украины перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские войска не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, которые предназначались для защиты их позиций от российских сил.

    Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

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    9 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове произошло 17 взрывов, в Харьковской области Украины продолжает действовать воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о как минимум девяти взрывах в Днепре (Днепропетровске). По данным СМИ, сейчас в Днепропетровской области Украины воздушную тревогу уже отменили, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что в Днепропетровске и Харькове «работают «Герани», «на местах прилетов масштабные пожары».

    Напомним, накануне глава областной военной администрации Олег Синегубов также сообщал о взрывах в Харькове.

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    9 апреля 2025, 01:30 • Новости дня
    ПВО сработала в Таганроге
    ПВО сработала в Таганроге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге объявлена беспилотная опасность, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Внимание! Объявлена беспилотная опасность!» – сообщила Камбулова в Telegram.

    Она сообщила, что работают системы ПВО. Жителей призвали уйти с открытых участков улиц, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.

    Напомним, в начале апреля Таганрог подвергся атаке беспилотников. В феврале ПВО также отражала атаку в районе города. В январе обломки БПЛА упали в Таганроге, вызвав повреждения имущества граждан.

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    8 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы JDAM, семь снарядов американской РСЗО HIMARS и 102 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 279 беспилотников, 601 ЗРК, 22 721 танк и другие бронемашины, 1534 боевые машины РСЗО, 23 353 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 790 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили пункты управления беспилотниками ВСУ. В минувшие выходные ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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    8 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    Залужный подтвердил существование секретного штаба в Висбадене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о работе секретного штаба в Висбадене с целью координации военных операций с США и их партнерами, начиная с 2022 года.

    Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил существование секретного штаба в немецком Висбадене, сообщает ТАСС. Этот штаб действует с 2022 года и предназначен для координации военных операций с США и западными странами. Залужный отметил, что штаб стал «секретным оружием» для планирования операций и обеспечения их реализации.

    Залужный уточнил, что первоначально такой координационный центр находился в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, но позже он был перемещен в Висбаден. В этом штабе специалисты занимались планированием операций, проведением военных игр и определением потребностей украинской армии, которые затем сообщались Вашингтону и европейским столицам.

    Залужный также упомянул, что не раскрывает деталей о разногласиях с американскими партнерами, которые возникали в процессе планирования операций, особенно во время неудачного контрнаступления Украины в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщала, что американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России.

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    9 апреля 2025, 06:30 • Новости дня
    В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди удерживавших Гуево в Курской области украинских военнослужащих были иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках, что подтвердили радиоперехваты.

    Среди украинских военнослужащих, которые удерживали населенный пункт Гуево в Курской области, были обнаружены иностранные наемники, сообщает РИА «Новости». Как уточняет офицер группировки «Север» ВС РФ, в радиоперехватах отчетливо слышалась английская и польская речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, чтобы поддержать силы на этом участке. Дело о теракте возбудили за убийство польскими наемниками жителя Курской области. Польские наемники составили 90% ВСУ в Разливе на юге ДНР.

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    8 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Скабееву на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую журналистку и телеведущую  Ольгу Скабееву по четырем статьям украинского Уголовного кодекса. Основные обвинения касаются якобы ее посягательства на территориальную целостность Украины и «информационно-психологических манипуляциях в интересах Москвы», передает ТАСС.

    В материалах дела СБУ указывает на то, что Скабеева «входит в медийный пул Кремля», который якобы используется для массового распространения информационно-психологических манипуляций. Ей также приписывают документально зафиксированные неоднократные призывы «к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины».

    Для доказательств своих версий в СБУ инициировали судебно-лингвистические экспертизы, которые якобы подтвердили «факты информационно-подрывной деятельности» российской журналистки. Расследование ее злодеяний против Украины проводилось при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора, добавили в украинском ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским деятелям культуры, искусства и журналистики. В конце марта она заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Ранее в том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны, как и певцу Григорию Лепсу в связи с его поддержкой российской военной операции на Украине.


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    8 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Украинские БПЛА сбиты над Ростовской областью и Азовским морем

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ростовской области и акваторией Азовского моря сбиты пять украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 22.00 до 22.15 мск ПВО сбила четыре дрона над Ростовской областью, еще один – над Азовским морем.

    Напомним, над Крымом, Воронежской и Пензенской областями, а также на Черным морем ПВО сбила десять беспилотников.

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    8 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков перенаправил вопрос о Белгородской области в Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы о якобы присутствии украинских формирований в Белгородской области должны адресоваться Минобороны, Кремль не комментирует детали военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что вопросы, касающиеся военной операции, следует адресовать Министерству обороны, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о присутствии украинских формирований в Белгородской области.

    Он также напомнил, что Кремль не предоставляет информации о реальном положении на поле боя.

    Также Владимир Зеленский заявил о повышенной активности украинских формирований не только в Белгородской, но и в Курской областях.

    Ранее группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область, уничтожив значительное количество техники и личного состава противника, и пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе, проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

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    8 апреля 2025, 22:28 • Новости дня
    ПВО сбила десять беспилотников над российскими регионами и Черным морем

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами и акваторией Черного моря у побережья Крыма сбито десять украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    С 19.20 до 21.15 мск ПВО сбила четыре беспилотника над Черным морем, по два – над Крымом, Воронежской и Пензенской областями, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, в ночь на вторник ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника.

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    8 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    В зону СВО отправили 30 грузовых дронов «Хозяйка» для поддержки войск

    На передовой появились дроны «Хозяйка» для доставки провианта и боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зону специальной военной операции поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов, сообщили в «Народном фронте».

    В зону спецоперации были поставлены 30 грузовых дронов под названием «Хозяйка», сообщает ТАСС. Эти аппараты способны переносить до 15 килограммов груза, включая провизию и воду, а при необходимости их можно переоборудовать для сброса боеприпасов. Такое название дрон получил благодаря своему основному функционалу – доставке военным необходимых грузов, как заботливая хозяйка дома.

    Руководитель производства дронов «Хозяйка» Илья рассказал, что эти беспилотники разрабатывались изначально для грузоперевозок, но их также можно использовать для выполнения боевых задач. Например, к дрону можно прикрепить дымовые шашки для создания завес, скрывающих передвижение военных частей от противника.

    Технические характеристики дрона впечатляют: он может лететь со скоростью до 60 километров в час и оставаться в воздухе до 20 минут, работая на удалении до 15 километров от оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону специальной военной операции, «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу, а в России разработали робота-андроида БРЧ-1 для боевых действий.

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    Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 2021 года
    США повысили пошлины на китайские товары до 104%
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    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
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    Паника вернула мировые финансовые рынки в 2008 год

    На мировых рынках началась настоящая паника. Индексы всех мировых площадок падали в понедельник рекордными темпами, напомнив кризис 2008-2009 годов. Причиной стал президент США Дональд Трамп, который не намерен отменять пошлины даже под угрозой рецессии. Подробности

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    «Только коллеги знали, где я нахожусь». Как чиновник Минэка оказался в спецназе под Кременной

    «Как-то ночью нам доставили коробку с гуманитаркой, где были и сухие носки. Не припомню, какой вещи я в своей жизни радовался больше». Ветеран СВО Ян Основин рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему променял кабинет в федеральном министерстве на службу в подразделении специального назначения – и как этот опыт сказывается на его работе в Минэкономразвития после возвращения с фронта. Подробности

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    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе

    В Швеции внезапно всерьез стали обсуждать тему, которая десятилетиями была в стране полным табу, – разработку собственного ядерного оружия. Причем страна действительно имеет предпосылки для создания атомной бомбы. Спровоцировали эти разговоры, как ни парадоксально, вовсе не Россия, а Соединенные Штаты – но они же способны на корню их пресечь. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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