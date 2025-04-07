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Названа дата проведения Совбезом ООН заседания по Украине
Совбез ООН по запросу Запада 8 апреля обсудит удар ВС РФ в Кривом Роге
Совет Безопасности ООН соберется 8 апреля по инициативе западных стран для обсуждения ситуации в Кривом Роге после удара ВС РФ по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов.
Заседание Совета Безопасности ООН по украинской проблематике по запросу западных стран состоится 8 апреля в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск), сообщили в российском постпредстве при организации.
Там добавили, что заседание запрошено западными странами в связи с ударом ВС России по месту проведения совещания командиров ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге, передает ТАСС. Они намерены в рамках совещания рассмотреть последствия и возможные дальнейшие действия в регионе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Киева о нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге.
До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.
Ранее на Украине удары по заводу «Южмаш» вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет, в Кривом Роге, в результате чего были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, где хранились боекомплекты и военная техника ВСУ.