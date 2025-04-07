«Морспасслужба» назвала сумму ущерба от крушения затонувших танкеров

Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте

Tекст: Олег Исайченко

«Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

«ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

«До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

«Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

«Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

«Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.