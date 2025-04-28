Выпускники «Лидеров России» провели акцию в честь 80-летия Победы

Более 500 человек приняли участие в акции «Победа каждой семьи»

Tекст: Елизавета Шишкова

Масштабная всероссийская просветительская акция «Победа каждой семьи», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в двадцати городах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторами выступили выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» и члены Клуба «Эльбрус». В мероприятиях приняли участие более 500 человек, включая 120 семей – участников конкурса «Это у нас семейное». В рамках акции были проведены патриотические мастер-классы и уроки, направленные на укрепление традиций празднования Дня Победы.

Заместитель гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила: «В преддверии Дня Победы мы не только празднуем великий подвиг нашего народа, но и вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Наши лидеры выступили с инициативой пообщаться с российскими семьями, среди них и участники конкурса «Это у нас семейное». Мы назвали акцию «Победа каждой семьи», ведь в каждой семье России есть свой герой, которым гордятся».

Патриотические встречи для семей состоялись на исторических площадках, в музеях, школах и вузах. В городах от Москвы и Петербурга до Петропавловска-Камчатского и Луганска участники делились семейными традициями, связанными с Днем Победы. В Петропавловске-Камчатском прошли мастер-классы и экскурсии для участников конкурса «Это у нас семейное». В Петербурге организовали экскурсию в Народном музее СВО и мастер-классы для семей.

Председатель Клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова подчеркнула важность передачи традиций и ценностей, отметив, что подобные акции объединяют россиян и способствуют изучению истории своих семей и страны. Участники из ЛНР и других регионов рассказали о семейных традициях празднования Дня Победы, подчеркнув значимость памяти о героях.