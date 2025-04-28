Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

Дипломат Долгов: Москва решила не привлекать ОДКБ, но приняла помощь КНДР в Курской области

Tекст: Анастасия Куликова

«Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт. А это, в свою очередь, поспособствует стратегической стабильности в Юго-Восточной Азии. Это особенно важно на фоне геополитических сложностей на Корейском полуострове, где переплетаются интересы не только Сеула и Пхеньяна, но и внешних игроков, например, США», – напомнил посол.

«При этом может возникнуть вопрос, почему был задействован именно этот механизм, а не, скажем, инструменты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тут важно понимать, что российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными. Очевидно, сейчас Москва решила не привлекать ОДКБ. Но в случае необходимости российское военно-политическое руководство обратилось бы к ним за помощью, например, к Казахстану или другим государствам договора», – резюмировал он.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков, анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам Корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.