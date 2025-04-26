Дело завели на адвоката Pussy Riot за сборы для ВСУ

Адвокат Захватов и Соленова обвинялись в помощи сборам на ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и публичных призывах против безопасности государства возбуждено против адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой, передает РИА «Новости».

По данным агентства, расследование связано с помощью в сборе средств на покупку беспилотников для ВСУ и витаминов для боевиков батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ).



Собеседник агентства сообщил, что фигуранты дела, по предварительной информации, находятся за пределами России. В материалах дела указано, что Захватов и Соленова опубликовали в интернете ссылки для донатов на нужды украинских формирований. На данный момент статус адвоката Захватова, согласно базе Адвокатской палаты Москвы, приостановлен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в федеральный розыск четырех участниц группы Pussy Riot: Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер, жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина, участвовавшая в съемках клипа Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками СВО, получила десять суток ареста, а бывший издатель «Медиазоны» и экс-участник Pussy Riot Петр Верзилов* обвинен в государственной измене и арестован заочно на два месяца.