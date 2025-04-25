Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Арестована участница клипа Pussy Riot с насмешками над бойцами СВО
Жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина, участвовавшая в съемках клипа Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками СВО, получила десять суток ареста.
Ей инкриминируют пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, передает ТАСС.
В протоколах отмечено, что Горшенина распространяла в Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признана экстремистской) посты с выступлениями против признания экстремистским международного движения ЛГБТ (запрещено в России), а также выкладывала соответствующую символику и ссылки на запрещенные организации.
В прошлом году МВД России объявило в федеральный розыск четырех участниц группы Pussy Riot: Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ