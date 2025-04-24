Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Агроном дал рекомендации, как избавиться от нашествия тли
Агроном Воробьев назвал способы избавления от тли
Против тли эффективны любые инсектициды, а если растение небольшое, то достаточно просто обмакнуть его верхушку в мыльный раствор, а на утро промыть чистой водой, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя атаку тли на побеги проснувшихся после зимнего периода растений.
Необычно раннее потепление в этом году спровоцировало не только раннее пробуждение природы, но и нашествие тли. Вредители, активизировавшиеся раньше обычного, массово атакуют еще не раскрывшиеся листовые почки, из-за чего деревья не могут нормально распуститься и стоят голыми дольше обычного.
«Вообще тля не ест листья, она высасывает сок, тем самым ослабляя растение и тормозя рост молодых побегов. Поэтому деревья на самом деле не станут лысыми», – говорит Воробьев.
Тля – один из самых распространенных вредителей для растений. В связи с воздействием этих мелких насекомых на молодые победи, листья и почки, происходит ослабление растения, замедляется его рост. Также может произойти деформация листьев и побегов, так как из-за повреждений листья скручиваются, желтеют и опадают, а молодые побеги искривляются.
Кроме того, тля переносит вирусные инфекции, которые могут погубить растение, а также может поспособствовать появлению сажистого грибка – выделяемая тлей медвяная роса (липкий налет) создает благоприятную среду для грибков, нарушающих фотосинтез. Ко всему прочему, поврежденные растения хуже переносят холода.
«Против тли эффективно действуют любые инсектициды. Достаточно обработать ими и тля исчезает. Наиболее простой способ для небольших растений – обмакнуть верхушки побегов, пораженных тлей в мыльный раствор, приготовленный из 2–3 столовых ложек мыла на литр воды. На следующий день необходимо смыть мыло и погибших тлей из лейки или шланга», – рекомендует агроном.
Ранее ученые из ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» впервые зафиксировали появление азиатской ильмовой (вязовой) тли в европейской части России.