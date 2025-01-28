В европейской части России впервые обнаружили азиатскую тлю

Азиатскую ильмовую тлю выявили в Донецке, Ростове, Запорожской области и Крыму

Tекст: Ольга Иванова

Ученые из ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» впервые обнаружили азиатскую ильмовую тлю в европейской части России, сообщает сайт Министерства науки и высшего образования. Очаги заражения выявлены в Донецкой народной республике, Ростовской и Запорожской областях, а также в Крыму. Колонии вредителя, хотя и были небольшими, в некоторых случаях вызывали значительное повреждение молодых побегов и деформацию листьев.

Азиатская ильмовая тля является немигрирующим видом, тесно связанным с вязами. Она поражает как местные виды вязов, так и завезенные. Основным источником инвазии стали растения, импортируемые из Восточной Азии – Японии, Китая и других стран региона.

Старший научный сотрудник Донецкого ботанического сада, кандидат биологических наук Александр Губин заявил: «Это третий чужеродный вид рода Tinocallis в европейской части России. Вероятно, что все виды рода попали на территорию Европы через импорт растений-хозяев». Ученые подчеркивают необходимость комплексного мониторинга и разработки методов контроля, предлагая на данном этапе применение инсектицидов для борьбы с очагами заражения.

Исследование тли проводилось в рамках проекта «Южный вектор национальной безопасности», финансируемого Минобрнауки России. Оно направлено на противодействие геополитическим и климатическим вызовам, которые способствуют распространению чужеродных видов.