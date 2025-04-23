Закачка газа в хранилища Европы достигла трехлетнего максимума

В апреле объем закачки газа в ПХГ Европы превысил рекорд трех лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суточные темпы закачки газа в подземные хранилища Европы достигли максимума с августа 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В апреле общий объем закачки газа стал самым высоким для этого месяца за последние три года. При этом уровень запасов по состоянию на апрель остается на 40% ниже, чем год назад, несмотря на активный импорт сжиженного природного газа (СПГ).

На 21 апреля объем закачки газа составил 332 млн куб. м, отбор вырос до 22 млн куб. м, что на 12% ниже прошлогоднего уровня. Всего же в апреле объем топлива в хранилищах составляет 40,8 млрд куб. м – это лишь седьмой результат за всю историю наблюдений. Сейчас хранилища заполнены на 37,32%, что на 10,49 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет, и существенно уступает прошлогодним 62,25%.

По расчетам, чтобы выполнить требование Еврокомиссии по заполнению хранилищ на 90% к 1 ноября, Европе нужно закачать не менее 61 млрд куб. м газа – почти на 50% больше, чем в прошлом году. Это может усилить рост цен на газ в регионе. Уже сейчас стоимость газа для Европы в апреле снизилась до примерно 416 долларов за тысячу кубометров против 467 долларов в марте.

Отопительный сезон завершился 28 марта после 151 дня, за которые страны ЕС отобрали более 74 млрд куб. м газа – на 44% больше, чем в прошлом году. Нетто-отбор, то есть разница между закачкой и отбором, выросла на 54% и составила около 69 млрд куб. м.

Импорт СПГ за отопительный сезон достиг почти 63 млрд куб. м – это третий по величине показатель в истории. В апреле импорт СПГ превышает показатели прошлого года на 22%, а загрузка мощностей регазификации достигла 60% от максимума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе снизились до 37% впервые за три года, Газпром предупредил о риске опустошения европейских газовых хранилищ, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.