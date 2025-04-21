Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Цены на нефть снизились после роста двух предыдущих торговых дней
Мировые цены на нефть в понедельник значительно снизились после роста в течение двух торговых дней ранее.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.01 снижалась на 1,29%, до 67,08 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,36%, до 63,14 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим что за два предыдущих торговых дня котировки Brent выросли на 5,09%, а WTI – на 5,37%.
«Все демонстрирует пессимистичный настрой – от макроэкономики до фундаментальных показателей. Основным риском остаются опасения по поводу экономического спада», – цитирует Bloomberg аналитика Qisheng Futures Co. Гао Цзяна.