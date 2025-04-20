Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.2 комментария
Три человека пострадали при наезде Lada на остановку в Нижегородской области
В результате аварии на трассе в Нижегородской области пострадали пассажиры автомобиля, который врезался в остановку, среди них оказались дети.
Как передает РИА «Новости», днем в воскресенье автомобиль марки Lada столкнулся с павильоном остановки общественного транспорта на трассе Сосновское – Мухтолово. В региональной прокуратуре сообщили, что водитель не справился с управлением, и в результате аварии травмы получили пассажиры машины, среди которых были несовершеннолетние.
По данным регионального СУ СК РФ и местных СМИ, пострадали женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле.
В прокуратуре уточнили, что по факту случившегося организована доследственная проверка. Надзорное ведомство взяло установление всех обстоятельств аварии под свой контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на внешней стороне МКАД после дорожно-транспортного происшествия автомобиль воспламенился, а авария на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск привела к гибели подростка и госпитализации еще шести человек, среди которых двое маленьких детей.