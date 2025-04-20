Три человека пострадали при наезде Lada на остановку в Нижегородской области

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», днем в воскресенье автомобиль марки Lada столкнулся с павильоном остановки общественного транспорта на трассе Сосновское – Мухтолово. В региональной прокуратуре сообщили, что водитель не справился с управлением, и в результате аварии травмы получили пассажиры машины, среди которых были несовершеннолетние.

По данным регионального СУ СК РФ и местных СМИ, пострадали женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле.

В прокуратуре уточнили, что по факту случившегося организована доследственная проверка. Надзорное ведомство взяло установление всех обстоятельств аварии под свой контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на внешней стороне МКАД после дорожно-транспортного происшествия автомобиль воспламенился, а авария на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск привела к гибели подростка и госпитализации еще шести человек, среди которых двое маленьких детей.