Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным

Tекст: Александра Юдина

В интервью блогеру Марио Науфалу Вучич рассказал о том, что некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России, передает РИА «Новости».

По его словам, он лично знает как минимум двух таких лидеров.

Вучич подчеркнул, что его предстоящая встреча с Путиным, запланированная на 9 мая, станет первой за три с половиной года.

Он акцентировал внимание на том, что Сербия придерживается искренности и честности в своих международных отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.