  • Новость часаПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки
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    Страна НАТО вступила в новый военный альянс на Балканах
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    В США признались в неготовности страны к затяжному конфликту с Китаем
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    Путин встретился с Додиком в Кремле
    Эксперт объяснил призыв Финляндии готовиться к восстановлению отношений с Россией
    Во Франции начато новое расследование против Ле Пен
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    2 апреля 2025, 06:14 • Новости дня

    ВСУ с начала года потеряли 2,5 тыс бронемашин и 10 тыс. беспилотников

    ВСУ потеряли 2,5 тыс танков и 10 тыс беспилотников за три месяца 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли почти 2,5 тыс. танков и свыше 10 тыс. беспилотников в ходе российской СВО, что следует из данных Минобороны РФ.

    ВСУ в ходе российской специальной военной операции в 2025 году понесли значительные потери в технике, передает РИА «Новости».

    За первые три месяца с начала года, с 1 января по 1 апреля, украинские вооруженные силы лишились 2 495 танков и других боевых бронированных машин, более 10 200 беспилотников, а также 3 032 орудий полевой артиллерии и минометов.

    По данным Министерства обороны РФ, за аналогичный период ВСУ также потеряли 10 самолетов и 11 зенитных ракетных комплексов. Сообщается о 29 уничтоженных боевых машинах реактивных систем залпового огня и 3 887 единицах специальной военной автомобильной техники.

    Всего с начала проведения СВО, согласно информации МО РФ на 1 апреля, было уничтожено 660 украинских военных самолетов, 283 вертолета, 49 247 беспилотников, а также 601 зенитный ракетный комплекс. Уничтожено 22 622 танка и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня и 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов. Кроме того, разрушены 33 572 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома и цехам производства беспилотников.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове, складам с беспилотниками в Глевахе и, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе.

    1 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

    Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

    Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

    Коментарии (35)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

    Коментарии (13)
    1 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    @ Andre Luis Alves/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничных районах Курской области, в частности в Ольговке, были найдены сотни тел украинских военных, оставленных ВСУ после боев с российскими силами.

    Командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона под позывным «Валдай» сообщил о нескольких сотнях тел украинских военнослужащих, оставленных в приграничных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. В Ольговке Суджанского района и ее окрестностях насчитывается свыше 200 тел. Только у одного административного здания корреспонденты вместе с бойцами нашли более 40 тел.

    На улицах Ольговки и на пути к Ольговскому лесу лежат около 20 тел. Этот лес был следующим оплотом обороны ВСУ после Ольговки, где российские войска вели ожесточенные бои. По словам Валдая, на поле боя осталось около ста украинских солдат.

    Согласно данным объективного контроля, около 150 тел остаются в самом Ольговском лесу. Российские солдаты при возможности эвакуируют тела противника с линии фронта. Ситуация повторяется в Малой и Казачьей Локне. Там тела украинских солдат и подбитые автомобили остаются на местах в течение месяцев. «Никто погибших не эвакуировал», – отметил Валдай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Вооруженные силы Украины прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (7)
    1 апреля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине

    Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения

    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.

    В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США», – а потому, что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.

    «Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе, урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители "вашингтонского болота". Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.

    Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.

    «Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.

    Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    1 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам
    Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

    «Прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», – цитирует Путина ТАСС.

    После этого совещание продолжилось в закрытом от прессы режиме.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит атаки на энергетические объекты.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS. Объект был фактически уничтожен.

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    1 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

    Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

    Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

    Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

    Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (16)
    1 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили бригады с курского направления для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские силы перебросили четыре бригады с курского направления для попытки удержать стратегически важный Красноармейск (украинское название – Покровск), отбить Селидово и Курахово, сообщили силовые структуры.

    Силовые структуры сообщили, что Вооруженные силы Украины перебросили четыре штурмовые бригады с курского направления с задачей удержать Покровск (Красноармейск) и отбить Селидово и Курахово, передает РИА «Новости».

    Источник в силовых структурах уточнил, что целью этих действий является попытка захвата ключевых транспортных узлов на данном участке фронта.

    Красноармейск считается важной стратегической точкой для украинских сил на участке фронта в Донецкой народной республике. Этот город является частью оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», через которую снабжались гарнизоны ВСУ в Авдеевке и населенные пункты западнее.

    Согласно данным силовых структур, Красноармейск и Изюм играют ключевую роль в поддержании контроля над северо-западной частью региона, которая пока остается под контролем Киева.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска, но противник продолжает попытки контратаковать.

    Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии.

    Украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

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    1 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

    Tекст: Александра Юдина

    Механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы, после того как танк наехал на мину в районе Скудного, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» из 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» захватил в плен боевика ВСУ в зоне СВО, передает РИА «Новости».

    Экипаж танка выполнял задачи по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, когда их машина наехала на мину. Танкисты были вынуждены покинуть машину и укрыться в лесополосе.

    По информации Минобороны, Макс направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить маршрут отхода.

    В здании он столкнулся с вооруженным наблюдателем ВСУ, который, по приказу командования, должен был решить ситуацию самостоятельно. Однако автомат противника заклинило, и Макс воспользовался моментом.

    Бросив кирпич, чтобы отвлечь внимание, Макс вступил в рукопашную схватку с противником. Благодаря навыкам вольной борьбы, он смог обезвредить и захватить боевика, который впоследствии был доставлен в расположение российских войск. Макс отметил, что дал слово пленному, что его не тронут, и сдержал его.

    До мобилизации Макс работал горняком в Якутии и считает, что опыт работы в шахте помог ему сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным «Тута», рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Коментарии (6)
    1 апреля 2025, 15:57 • Новости дня
    Украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство
    Украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское правительство приняло порядок предоставления данных о наличии у исполнителей российского гражданства, сообщил представитель руководства правительства в Раде Тарас Мельничук.

    Порядок определит механизм предоставления госорганами по запросу субъекта в сфере медиа информации о гражданстве певца или певицы, в том числе в любой период после 1991 года, сказал Мельничук, передает ТАСС.

    Ранее на Украине дополнили закон «О культуре» нормой, запрещающей распространение в любом публичном виде аудио- и видеоверсий выступления исполнителей, которые имели российское гражданство. В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

    Также на Украине представили законопроект, запрещающий использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия.

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    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    1 апреля 2025, 08:20 • Новости дня
    Российские войска укрепились в харьковской Кондрашовке
    Российские войска укрепились в харьковской Кондрашовке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска укрепились в Кондрашовке в Харьковской области и ведут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку, выбивая противника с северных окраин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко заявил, что силы продолжают выбивать противника с северных окраин. По его словам, в регионе также ведутся бои за населенные пункты Петропавловка и Степовая Новоселка.

    Марочко подчеркнул, что российские войска нанесли огневое поражение украинским силам в Колесниковке и вернули ранее утраченные позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике. Также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. Украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой народной республике.

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    1 апреля 2025, 14:28 • Новости дня
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре бронемашины, квадроцикл и два пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тыс. военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 бронемашины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщалось, что ВС России поразили три соединения Украины на Белгородском направлении.

    Накануне сообщалось, что ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области.

    В конце марта потери ВСУ в Курской области превысили 71 тыс. человек.

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    1 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и объявила о помощи на 130 млн евро

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    @ Jorg Blank/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, передает ТАСС.

    В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия выделяет дополнительную помощь на сумму 130 млн евро для Украины.

    Эти средства предназначены для гуманитарной помощи и стабилизационных инициатив в стране.

    Это уже 11-й визит Бербок на Украину с момента ее назначения министром. С начала специальной военной операции в Украине она посетила страну девять раз.

    Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют выделить 3,5 млрд евро в 2026 году для поддержки Украины.

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