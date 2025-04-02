ВСУ потеряли 2,5 тыс танков и 10 тыс беспилотников за три месяца 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

ВСУ в ходе российской специальной военной операции в 2025 году понесли значительные потери в технике, передает РИА «Новости».

За первые три месяца с начала года, с 1 января по 1 апреля, украинские вооруженные силы лишились 2 495 танков и других боевых бронированных машин, более 10 200 беспилотников, а также 3 032 орудий полевой артиллерии и минометов.

По данным Министерства обороны РФ, за аналогичный период ВСУ также потеряли 10 самолетов и 11 зенитных ракетных комплексов. Сообщается о 29 уничтоженных боевых машинах реактивных систем залпового огня и 3 887 единицах специальной военной автомобильной техники.

Всего с начала проведения СВО, согласно информации МО РФ на 1 апреля, было уничтожено 660 украинских военных самолетов, 283 вертолета, 49 247 беспилотников, а также 601 зенитный ракетный комплекс. Уничтожено 22 622 танка и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня и 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов. Кроме того, разрушены 33 572 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника сообщили в Минобороны.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома и цехам производства беспилотников.

В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове, складам с беспилотниками в Глевахе и, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе.