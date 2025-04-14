С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Ульянов призвал Рубио остановить атаки Украины на мирных жителей России
Ульянов обратился к Рубио с призывом прекратить атаки Украины на граждан России
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на соболезнования Украине из-за удара по Сумам обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призвывом о прекратить атаки Киева на мирных россиян.
Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, запрещен в России) обратился к Рубио с призывом о необходимости прекращения атак Украины на мирных жителей России, передает ТАСС.
Таким образом Ульянов отреагировал на соболезнования Рубио Украине в связи с ударами ВС России по Сумам.
В свою очередь, российский военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что удар по Сумам был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М» по административному зданию, где в момент атаки проходила торжественная церемония награждения ВСУ. По его словам, в результате удара было ликвидировано несколько десятков украинских офицеров, что является законной военной целью.
Коротченко также подчеркнул, что атака была нацелена на профессионально подготовленных украинских офицеров, участвовавших в боевых действиях против России. Он добавил, что данная операция была проведена в соответствии с нормами ведения войны.
В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва.
Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.
Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия.