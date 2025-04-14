Ульянов призвал Рубио остановить атаки Украины на мирных жителей России

Ульянов обратился к Рубио с призывом прекратить атаки Украины на граждан России

Tекст: Вера Басилая

Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, запрещен в России) обратился к Рубио с призывом о необходимости прекращения атак Украины на мирных жителей России, передает ТАСС.

Таким образом Ульянов отреагировал на соболезнования Рубио Украине в связи с ударами ВС России по Сумам.

В свою очередь, российский военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что удар по Сумам был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М» по административному зданию, где в момент атаки проходила торжественная церемония награждения ВСУ. По его словам, в результате удара было ликвидировано несколько десятков украинских офицеров, что является законной военной целью.

Коротченко также подчеркнул, что атака была нацелена на профессионально подготовленных украинских офицеров, участвовавших в боевых действиях против России. Он добавил, что данная операция была проведена в соответствии с нормами ведения войны.

В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва.

Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия.