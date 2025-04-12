Украинские синхронистки отказались от фото с россиянками на Кубке мира

Украинские синхронистки отказались фотографироваться с россиянками на Кубке мира

Tекст: Вера Басилая

На Кубке мира по синхронному плаванию, который проводится в Египте, украинские спортсменки отказались фотографироваться вместе с русскими участницами. Россияне выступают на соревнованиях под нейтральным флагом, передает «Царьград».

Русские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе дуэтов, набрав 268,0551 балла и обойдя украинскую команду, которая заработала 261,6125 балла. Кубок мира продлится с 11 по 13 апреля.

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