Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.2 комментария
Украинские синхронистки отказались от фото с россиянками на Кубке мира
Украинские синхронистки отказались фотографироваться с россиянками на Кубке мира
На Кубке мира по синхронному плаванию в Египте украинские спортсменки отказались фотографироваться с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай, которые победили в технической программе дуэтов.
На Кубке мира по синхронному плаванию, который проводится в Египте, украинские спортсменки отказались фотографироваться вместе с русскими участницами. Россияне выступают на соревнованиях под нейтральным флагом, передает «Царьград».
Русские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе дуэтов, набрав 268,0551 балла и обойдя украинскую команду, которая заработала 261,6125 балла. Кубок мира продлится с 11 по 13 апреля.
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