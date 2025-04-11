СК возбудил дело против иноагента Карезиной

Tекст: Валерия Городецкая

В Telegram-канале столичного главка СК России сообщается, что Карезина подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

Карезина включена в реестр иностранных агентов и в настоящий момент находится за пределами России, отметили в СК. По версии следствия, до 27 февраля она не представила в уполномоченный орган необходимую информацию, нарушив тем самым порядок деятельности иноагентов.

Следствие рассматривает возможность объявления Карезиной в розыск. Ведутся следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы.

Ранее Московский городской суд оставил в силе штраф в 40 тыс. рублей для актрисы Яны Трояновой, признанной иностранным агентом, за неподачу отчетности о своей деятельности.