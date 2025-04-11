В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
СК возбудил дело против иноагента Карезиной
В отношении признанной иноагентом участницы движения «Голос» Инны Карезиной* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
В Telegram-канале столичного главка СК России сообщается, что Карезина подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.
Карезина включена в реестр иностранных агентов и в настоящий момент находится за пределами России, отметили в СК. По версии следствия, до 27 февраля она не представила в уполномоченный орган необходимую информацию, нарушив тем самым порядок деятельности иноагентов.
Следствие рассматривает возможность объявления Карезиной в розыск. Ведутся следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы.
Ранее Московский городской суд оставил в силе штраф в 40 тыс. рублей для актрисы Яны Трояновой, признанной иностранным агентом, за неподачу отчетности о своей деятельности.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом