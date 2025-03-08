Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Ударом «Искандера» уничтожена позиция РСЗО HIMARS восточнее Николаева
Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» позиции РСЗО HIMARS восточнее Николаева
Российские войска применили оперативно-тактический комплекс «Искандер» для уничтожения замаскированной позиции РСЗО HIMARS восточнее Николаева, сообщило Министерство обороны России.
ВС России применили ракетный комплекс «Искандер» для удара по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Новониколаевка, расположенного в 26 км восточнее Николаева, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В результате проведенной операции была уничтожена транспортно-заряжающая машина HIMARS вместе с боекомплектом. Также было ликвидировано до десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, находившихся на этой позиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, в результате которого в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры, включая ангар с сельскохозяйственной техникой и четырехэтажное промышленное здание.
Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины.