Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Российские войска прорвали оборону ВСУ у Катериновки
Российские войска прорвались через оборону ВСУ в районе Невского и продвинулись в направлении Катериновки, что позволило укрепить позиции в Донецкой Народной Республике.
Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Невского, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после серии атак на украинские позиции западнее Новолюбовки российским силам удалось прорваться и продвинуться в сторону Катериновки в Донецкой Народной Республике.
По словам Марочко, часть украинских подразделений после прорыва отошла и укрепила свои позиции южнее Катериновки. Другие подразделения ВСУ рассредоточились по окрестностям западнее реки Жеребец.
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