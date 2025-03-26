Песков выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки Прокофьевой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, передает ТАСС. Он отметил, что это трагическая потеря для журналистского сообщества, и выразил сочувствие родным Анны, а также всему коллективу Первого канала.

Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ее автомобиль подорвался на мине, которую, по словам Пескова, оставили боевики киевского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, сравнив его со стихийным бедствием.