По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Путин наградил школьницу медалью за спасение из пожара
Школьница Виктория Гребенькова получила от Путина медаль за спасение пятерых сестер и братьев
Президент России Владимир Путин наградил школьницу из Томской области Викторию Гребенькову медалью «За спасение погибавших» за героизм при спасении своих сестер и братьев из горящего дома в апреле 2024 года.
Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин вручил медаль «За спасение погибавших» школьнице Виктории Гребеньковой из Томской области. Она спасла своих сестер и братьев из огня в доме в апреле 2024 года. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации.
Документ гласит, что Виктория Гребенькова проявила «смелость и решительность» в экстремальных условиях. Ранее, в ноябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже вручила Виктории медаль «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои».
В тот же день был награжден Михаил Процкий из Томской области. Региональные СМИ сообщают, что мужчина спас троих детей из пожара в доме соседей в феврале 2024 года, также получив за это медаль «За спасение погибавших».
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