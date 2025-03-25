Путин наградил школьницу медалью за спасение из пожара

Школьница Виктория Гребенькова получила от Путина медаль за спасение пятерых сестер и братьев

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин вручил медаль «За спасение погибавших» школьнице Виктории Гребеньковой из Томской области. Она спасла своих сестер и братьев из огня в доме в апреле 2024 года. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации.

Документ гласит, что Виктория Гребенькова проявила «смелость и решительность» в экстремальных условиях. Ранее, в ноябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже вручила Виктории медаль «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои».

В тот же день был награжден Михаил Процкий из Томской области. Региональные СМИ сообщают, что мужчина спас троих детей из пожара в доме соседей в феврале 2024 года, также получив за это медаль «За спасение погибавших».

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