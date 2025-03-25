По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Деятели культуры поздравили коллег с профессиональным праздником
В День работников культуры представители творческой сферы отметили значимость региональных деятелей, которые вопреки трудностям продолжают развивать культурные проекты, вдохновляя общество и способствуя возрождению национальных традиций.
Поэт, военный корреспондент, публицист, фронтовой волонтер Анна Долгарева в своем Telegram-канале выразила благодарность работникам культуры, которые продолжают трудиться в условиях сложной обстановки. Она подчеркнула значимость библиотекарей из Курской и Белгородской областей и работников маленьких городов, которые продолжают развивать культурную среду, организовывая мероприятия и обновляя литературные фонды.
Продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин отметил День Культуры как праздник Новой Культуры России, которая объединяет, защищает и вдохновляет. Он подчеркнул, что за последние три года культура доказала свою силу не только в столице, но и в регионах, где артисты и программы стали более актуальными и значимыми.
Председатель Общероссийской общественной организации «Парки России» Сергей Буторин отметил системный подход России к возрождению культуры, упомянув несколько инициатив, включая президентский фонд культурных инициатив и программу «Пушкинская карта». Он выделил Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске как пример успешных культурных проектов.
Музыкант, композитор, заслуженный артист России Сергей Войтенко поздравил молодых творцов с возможностями, открывающимися перед ними. Он упомянул государственные программы, такие как арт-кластер «Таврида», и выразил надежду на дальнейшее развитие креативной индустрии в стране.