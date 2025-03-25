«Мастер и Маргарита» взял семь премий «Ника»

Фильм «Мастер и Маргарита» триумфально победил в семи номинациях на премии «Ника»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии «Ника», завоевав награды во всех семи номинациях, в которых был заявлен. Церемония награждения прошла в театре «Маска» в Москве.

Наиболее значимыми победами стали награды за лучшие мужскую и женскую роли. Юлия Снигирь, сыгравшая Маргариту, была признана лучшей актрисой, в то время как Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера, разделил победу с Юрой Борисовым из фильма «Кончится лето». Снигирь посвятила свою награду Евгении Добровольской, а Цыганов передал свою «Нику» Снигирь, следуя примеру супруги.

Кроме того, «Мастер и Маргарита» удостоились наград за лучший звукорежиссер (Алексей Самоделко), лучший оператор (Максим Жуков), лучший художественный дизайн (Денис Лищенко), а также за лучшие костюмы (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская).

На церемонии также были вручены специальные призы. Народный артист России Александр Зацепин получил приз «Честь и достоинство», а ректор ВГИКа Владимир Малышев удостоился награды за вклад в кинематографические науки.

Лучшим режиссером был признан Бакур Бакурадзе за фильм «Снег в моем дворе», а лучшим сценаристом стали Андрей Кончаловский и Елена Киселева за работу в фильме «Смотри на меня!». Лучшей музыкой к фильму была признана работа Алексея Рыбникова к фильму «9 секунд».

Ранее сообщалось,.что заслуженный артист России Роман Мадянов и народная артистка России Евгения Добровольская награждены посмертно премией «Ника» за лучшие второстепенные роли в фильмах «Любовь советского союза» и «Хуже всех» соответственно.



