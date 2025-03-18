Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы»* и «Голоса Америки» нечто намного более опасное?0 комментариев
Дмитриев: Команда Трампа налаживает диалог с Россией после провалов Байдена
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена восстановить диалог с Россией после попыток экс-главы США Джо Байдена разрушить двусторонние отношения.
Дмитриев заявил о намерении команды Трампа наладить диалог с Россией, что контрастирует с действиями предыдущей администрации Байдена, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что администрация Байдена сделала много для разрушения отношений с Россией и попыталась нанести стране стратегическое поражение, однако безуспешно.
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который традиционно завершает Недели российского бизнеса, Дмитриев подчеркнул, что текущие шаги команды Трампа направлены на укрепление диалога и восстановление отношений между странами.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.