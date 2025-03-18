Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?0 комментариев
Эрдоган запланировал визит в США для переговоров с Трампом
Bloomberg: Эрдоган собирается посетить США в конце апреля для встречи с президентом США
Президент Турции Тайип Эрдоган добивается встречи с американским лидером Дональдом Трампом в конце апреля, сообщили турецкие чиновники агентству Bloomberg.
По данным турецких чиновников, Эрдоган планирует визит в США к концу апреля и стремится согласовать встречу с президентом Дональдом Трампом. Одной из основных целей визита является обсуждение возможности получения американских истребителей F-16 и возвращения Турции в программу F-35, передает ТАСС.
Анкара также рассматривает возможность участия турецких войск в миротворческом контингенте на Украине, и стремится укрепить свои позиции в урегулировании сирийского кризиса. Турция надеется на поддержку США в этих вопросах, учитывая, что президент США желает, чтобы Европа играла более активную роль в своем обеспечении безопасности.
Турция была исключена из программы F-35 после покупки российских систем С-400 в 2019 году, что стало значительным раздражителем в отношениях с США. Турецкие власти намерены обсудить снятие санкций, которые были наложены после этой сделки, и вновь подключиться к проекту F-35.
Ранее турецкий лидер Эрдоган провел телефонный разговор с бывшим президентом США Трампом, во время которого он заявил, что поддерживает усилия Вашингтона в украинском урегулировании и надеется на совместную работу в разрешении кризиса в Сирии.