Эксперт: Венесуэла стала одним из форпостов России в борьбе с неоколониализмом

Политолог Мартынов рассказал о борьбе России и Венесуэлы против политики неоколониализма Запада

Tекст: Андрей Резчиков

«Венесуэла – один из последовательных и надежных союзников России, эта страна находится в теснейшем взаимодействии с Москвой и является своеобразным форпостом нашей страны в Латинской Америке», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Эксперт особо отметил рост товарооборота между двумя странами – за восемь месяцев прошлого года он вырос на 70%. Кроме этого, развивается военное сотрудничество, растет кооперация в сфере энергетики и нефтедобычи, осуществляются поставки сельхозтоваров.

По его словам, «Венесуэла вместе с Россией выступает против неоколониализма Запада». В этой связи переговоры лидеров обеих стран имели не только двухстороннее значение: «По сути, Москва предлагает странам Глобального Юга новую формулу справедливого мироустройства, а также современный путь развития. Эти идеи горячо поддерживаются странами Глобального Юга, и они были одним из главных лейтмотивов в переговорах президентов».

Накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Консультации были приурочены к 80-летию установления дипотношений между Россией и Венесуэлой.

«Сейчас отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Сегодня дело Команданте продолжаете вы, уважаемый господин президент, отстаивая суверенитет вашей страны и ее неизменный курс на плотное взаимодействие с Россией, которое традиционно строится на основе дружбы, взаимного доверия и учета интересов друг друга», – сказал Путин.

«Мы со своей стороны делаем и будем делать все, что возможно, чтобы придать еще более тесный и комплексный характер совместной работе в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах», – продолжил президент России.

Путин с удовлетворением отметил полную согласованность Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, «который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу». Также Путин предложил подписать этот документ в ходе будущего визита Мадуро в Россию.

«Сегодня мы совместно выступаем против любых проявлений неонацизма и неоколониализма. Ценим, что Венесуэла поддерживает соответствующие российские инициативы на многосторонних площадках, – продолжил Путин. – Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки дня. Сообща стремимся к формированию более справедливого миропорядка, продвигаем принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела».