Tекст: Александра Юдина

Каллас отметила, что на встрече в Саудовской Аравии обсуждались важные аспекты, и она была проинформирована госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости».

По ее данным, спецпосланник США Стивен Уиткофф был направлен в Москву, и его отчет также был предоставлен ЕС.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что американская сторона заверила Европейский Союз в том, что любое соглашение с Россией по Украине будет предварительно согласовано с евроблоком.

По ее словам, США не собираются принимать условия, которые бы не устраивали европейских партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

Профессор политологии Лоуренс Хуссман заявил, что Дональд Трамп хочет устранить Владимира Зеленского, чтобы заключить сделку с Россией.

Также газета ВЗГЛЯД отмечала, что для реальных переговоров с Россией Украине необходим другой президент, поскольку Зеленский неспособен на конструктивный диалог.