Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
В Крыму назвали условие завершения конфликта на Украине
Константинов: Залогом прекращения конфликта на Украине являются гарантии безопасности России
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что только после получения Россией гарантий безопасности на Украине может наступить мир.
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что получение Россией надежных гарантий безопасности является залогом прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, чем быстрее президент США это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира. Константинов отметил, что России необходимо не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир.
Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Украина выразила готовность к временному прекращению огня на 30 дней, которое может быть продлено.
Президент США сообщил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по Украине должен быть не кратковременный мир, а постоянный, учитывающий интересы всех народов региона.