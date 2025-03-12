Киев призвал не считать предложение о прекращении огня заморозкой конфликта

Глава МИД Украины Сибига призвал не считать предложение о прекращении огня на 30 дней заморозкой конфликта

Tекст: Антон Антонов

«Почему важно именно такое временное прекращение огня – потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте», – приводит слова министра РИА «Новости».

Сибига заявил, что это первый шаг на пути к завершению военных действий «справедливым способом». По словам Сибиги, данное предложение также должно продемонстрировать заинтересованность сторон в достижении мира.

Кроме того, министр подчеркнул важность немедленного восстановления обмена разведданными и оказания военной помощи Украине со стороны США. Сибига добавил, что заявление содержит положительный сигнал о подписании соглашения о минеральных ресурсах между лидерами Украины и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине на следующей неделе.

Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. МИД России также сообщил, что в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.