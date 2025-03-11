В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия, в ходе которых освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Освобожденные территории включают в себя более 100 квадратных километров.
В числе освобожденных населенных пунктов числятся: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.
Командование продолжает координировать действия для полного восстановления контроля над территорией Курской области.
Российская армия нанесла значительное поражение ВСУ, уничтожив тяжелую механизированную, пять механизированных и другие бригады противника в районах Гоголевки, Гончаровки и Суджи. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили живую силу и технику в нескольких населенных пунктах, включая Горналь и Замостье.
За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих. Уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты и две американские самоходные артиллерийские установки Paladin. Захвачены 12 пленных, а также уничтожены пункты управления БПЛА и склады боеприпасов.
Общие потери ВСУ на Курском направлении с начала боевых действий составляют более 66 550 военнослужащих, значительное количество бронетехники и артиллерии, включая 13 установок HIMARS и другие виды вооружений.
Накануне появились сообщения о начале штурма Суджи. Российские военные проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород.
Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. До этого подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.