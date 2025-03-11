Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.13 комментариев
Хинштейн: Для учащихся девятых классов в Курской области отменили ОГЭ
В Курской области выпускники девятых классов не будут проходить обязательный государственный экзамен, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Учащиеся этих классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах, уточнил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Он добавил, что учащиеся 11-х классов, как и в 2024 году, смогут выбирать, сдавать ли им ЕГЭ или же проходить аттестацию в школе.
«Эти правила касаются всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4289 одиннадцатиклассников», – подчеркнул Хинштейн.
По его словам, решение принято на федеральном уровне, его закрепляет приказ Министерства просвещения.
Ранее в феврале ВСУ обстреляли школу в селе Крупец Курской области.